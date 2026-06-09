"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 951

Wydarzenia przedstawione ostatnio w serialu "Dziedzictwo" skupiły się przede wszystkim na dramatycznych losach Sahina, który uległ poważnemu wypadkowi. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala i zapadł w śpiączkę, co wywołało ogromny niepokój u Semiha oraz Cansel, drżących o swoje ukrywane tajemnice. Gdy tylko stan pacjenta zaczął się poprawiać, spanikowany Semih podjął bezwzględną decyzję o uciszeniu niewygodnego świadka. W tym samym czasie Ayse uznała, że jedynym właściwym wyjściem dla dobra jej córki jest natychmiastowe wyjechanie ze Stambułu. Kobieta postanowiła odciąć się od dotychczasowego otoczenia i spróbować ułożyć sobie życie na nowo z dala od Ferita. Przekonajmy się zatem, co przyniesie kolejny odcinek tej opowieści.

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"Dziedzictwo" odc. 951 - streszczenie

W 951. odcinku "Dziedzictwa" dochodzi do pechowego incydentu, gdy Aynur przez przypadek gubi klucze do mieszkania prokuratora Sinana. Sytuację wykorzystuje złodziej, który dostaje się do środka i pod nieobecność właściciela dokonuje kradzieży. Z domu znika pamiątkowy zegarek, który Sinan otrzymał od swojego zmarłego brata, co bardzo dotyka mężczyznę. Aynur czuje się winna i za wszelką cenę chce odzyskać skradziony przedmiot. W tym samym czasie Ayse rozmawia z Feritem o swoich planach wyjazdu do Eskiehir. Po tej wymianie zdań oboje dochodzą do błędnego wniosku, że ich związku nie da się już uratować. Z kolei Sahin odzyskuje przytomność po wypadku, jednak okazuje się, że nic nie pamięta, co jest bardzo na rękę Cansel i Salihowi. Mężczyzna zmaga się nie tylko z amnezją, ale również z częściowym paraliżem.

"Dziedzictwo" odc. 951 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje swój dzień tak, aby nie przegapić ani jednej minuty tej popularnej produkcji. Serial jest emitowany regularnie w pasmie popołudniowym, co pozwala na odpoczynek przy ulubionej opowieści. Warto sprawdzać aktualne programy telewizyjne, by być na bieżąco z każdą nową intrygą. Ten konkretny epizod zostanie pokazany już w połowie czerwca. Premierowa emisja 951. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w środę, 17 czerwca 2026 roku, o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany osoby lubiące historie o skomplikowanych relacjach rodzinnych i wielkiej miłości. Choć początkowo wszystko kręciło się wokół Seher i małego Yusufa, z czasem fabuła mocno ewoluowała, wprowadzając zupełnie nowe wątki i postacie. Zmiany w obsadzie nie zniechęciły wiernej publiczności, która teraz z zaciekawieniem obserwuje życie Nany i jej otoczenia. To idealna propozycja dla każdego, kto ceni opowieści o poświęceniu i szukaniu nowej drogi w życiu. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)