"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 951

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-09 10:40

W nadchodzącym 951. odcinku serialu "Dziedzictwo" dojdzie do niefortunnego zdarzenia, przez które Aynur znajdzie się w bardzo trudnym położeniu. Bohaterka będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swojej nieuwagi i spróbuje naprawić błąd, który dotknął kogoś bliskiego. Jednocześnie w innych relacjach dojdzie do poważnych nieporozumień rzutujących na wspólną przyszłość pary. To będzie czas trudnych prób oraz walki o odzyskanie cennej pamiątki.

Wydarzenia przedstawione ostatnio w serialu "Dziedzictwo" skupiły się przede wszystkim na dramatycznych losach Sahina, który uległ poważnemu wypadkowi. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala i zapadł w śpiączkę, co wywołało ogromny niepokój u Semiha oraz Cansel, drżących o swoje ukrywane tajemnice. Gdy tylko stan pacjenta zaczął się poprawiać, spanikowany Semih podjął bezwzględną decyzję o uciszeniu niewygodnego świadka. W tym samym czasie Ayse uznała, że jedynym właściwym wyjściem dla dobra jej córki jest natychmiastowe wyjechanie ze Stambułu. Kobieta postanowiła odciąć się od dotychczasowego otoczenia i spróbować ułożyć sobie życie na nowo z dala od Ferita. Przekonajmy się zatem, co przyniesie kolejny odcinek tej opowieści.

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"Dziedzictwo" odc. 951 - streszczenie

W 951. odcinku "Dziedzictwa" dochodzi do pechowego incydentu, gdy Aynur przez przypadek gubi klucze do mieszkania prokuratora Sinana. Sytuację wykorzystuje złodziej, który dostaje się do środka i pod nieobecność właściciela dokonuje kradzieży. Z domu znika pamiątkowy zegarek, który Sinan otrzymał od swojego zmarłego brata, co bardzo dotyka mężczyznę. Aynur czuje się winna i za wszelką cenę chce odzyskać skradziony przedmiot. W tym samym czasie Ayse rozmawia z Feritem o swoich planach wyjazdu do Eskiehir. Po tej wymianie zdań oboje dochodzą do błędnego wniosku, że ich związku nie da się już uratować. Z kolei Sahin odzyskuje przytomność po wypadku, jednak okazuje się, że nic nie pamięta, co jest bardzo na rękę Cansel i Salihowi. Mężczyzna zmaga się nie tylko z amnezją, ale również z częściowym paraliżem.

"Dziedzictwo" odc. 951 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje swój dzień tak, aby nie przegapić ani jednej minuty tej popularnej produkcji. Serial jest emitowany regularnie w pasmie popołudniowym, co pozwala na odpoczynek przy ulubionej opowieści. Warto sprawdzać aktualne programy telewizyjne, by być na bieżąco z każdą nową intrygą. Ten konkretny epizod zostanie pokazany już w połowie czerwca. Premierowa emisja 951. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w środę, 17 czerwca 2026 roku, o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany osoby lubiące historie o skomplikowanych relacjach rodzinnych i wielkiej miłości. Choć początkowo wszystko kręciło się wokół Seher i małego Yusufa, z czasem fabuła mocno ewoluowała, wprowadzając zupełnie nowe wątki i postacie. Zmiany w obsadzie nie zniechęciły wiernej publiczności, która teraz z zaciekawieniem obserwuje życie Nany i jej otoczenia. To idealna propozycja dla każdego, kto ceni opowieści o poświęceniu i szukaniu nowej drogi w życiu. W serialu występują:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Dziedzictwo: streszczenie odcinka 951
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Dziedzictwo
Dziedzictwo streszczenia
Dziedzictwo serial