"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 950

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-09 10:29

W 950. odcinku serialu "Dziedzictwo" sytuacja wokół rannego Sahina staje się wyjątkowo napięta, gdy jego obecność w szpitalu zaczyna budzić niepokój u osób chcących ukryć prawdę. Ayse staje przed trudnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości u boku Ferita i bezpieczeństwa własnego dziecka. Kobieta rozważa radykalny krok, który może całkowicie odmienić jej dotychczasowe życie w Stambule.

Ostatnia odsłona serialu "Dziedzictwo" przyniosła sporo przełomowych momentów, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Dzięki nieocenionemu wsparciu ze strony Poyraza, Nana w końcu zaczęła samodzielnie chodzić, co dało jej nową nadzieję na odzyskanie dawnej sprawności. Prawdziwy wstrząs nastąpił jednak wtedy, gdy Semih oraz Sahin odkryli współpracę Cansel z Trucizną i jej zdradę wymierzoną w Nanę oraz Yusufa. Ta bolesna prawda doprowadziła do gwałtownego konfliktu, który ostatecznie zakończył się tragicznym wypadkiem. W międzyczasie Ferit zdołał uwolnić Ayse z rąk bezwzględnej Deryi, a Aynur podjęła odważną decyzję o zerwaniu z Sinanem po przejrzeniu jego wszystkich manipulacji. Pora zatem sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej historii.

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"Dziedzictwo" odc. 950 - streszczenie

Po groźnym wypadku Sahin trafia pod opiekę lekarzy, jednak jego stan jest ciężki i mężczyzna pozostaje w śpiączce. Semih oraz Cansel z niepokojem obserwują sytuację, obawiając się, że przebudzenie chorego doprowadzi do ujawnienia ich skrywanych dotąd tajemnic. Kiedy stan zdrowia Sahina zaczyna ulegać poprawie, Semih podejmuje drastyczną decyzję o jego uciszeniu, by uniknąć konsekwencji swoich czynów. W tym samym czasie Ayse dochodzi do wniosku, że dalszy pobyt w Stambule nie jest bezpieczny dla jej córki. Postanawia opuścić miasto i odciąć się od Ferita, szukając szansy na spokojny start w zupełnie innym miejscu.

"Dziedzictwo" odc. 950 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątków związanych z Ayse i zagrożonym Sahinem. Serial cieszy się niesłabnącą popularnością, dlatego warto zarezerwować sobie czas na popołudniowy seans przed telewizorem. Kolejne losy bohaterów będzie można śledzić już wkrótce w ramach stałej ramówki stacji publicznej. Epizod numer 950 zostanie wyemitowany 16 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Produkcja "Dziedzictwo" to propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o trudnych uczuciach, rodzinnych tajemnicach i walce o lepsze jutro. Choć na przestrzeni kolejnych sezonów w obsadzie zaszło sporo zmian, to losy bohaterów takich jak Yaman czy później Nana wciąż budzą zainteresowanie. Obecnie fabuła koncentruje się na nowych wątkach, w których bezpieczną przystanią dla bohaterki stają się ramiona Poryaza. To historia pełna poświęcenia, gdzie postacie nieustannie szukają odkupienia za błędy z przeszłości. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Dziedzictwo: streszczenie odcinka 950
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