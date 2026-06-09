"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 950

Ostatnia odsłona serialu "Dziedzictwo" przyniosła sporo przełomowych momentów, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Dzięki nieocenionemu wsparciu ze strony Poyraza, Nana w końcu zaczęła samodzielnie chodzić, co dało jej nową nadzieję na odzyskanie dawnej sprawności. Prawdziwy wstrząs nastąpił jednak wtedy, gdy Semih oraz Sahin odkryli współpracę Cansel z Trucizną i jej zdradę wymierzoną w Nanę oraz Yusufa. Ta bolesna prawda doprowadziła do gwałtownego konfliktu, który ostatecznie zakończył się tragicznym wypadkiem. W międzyczasie Ferit zdołał uwolnić Ayse z rąk bezwzględnej Deryi, a Aynur podjęła odważną decyzję o zerwaniu z Sinanem po przejrzeniu jego wszystkich manipulacji. Pora zatem sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej historii.

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"Dziedzictwo" odc. 950 - streszczenie

Po groźnym wypadku Sahin trafia pod opiekę lekarzy, jednak jego stan jest ciężki i mężczyzna pozostaje w śpiączce. Semih oraz Cansel z niepokojem obserwują sytuację, obawiając się, że przebudzenie chorego doprowadzi do ujawnienia ich skrywanych dotąd tajemnic. Kiedy stan zdrowia Sahina zaczyna ulegać poprawie, Semih podejmuje drastyczną decyzję o jego uciszeniu, by uniknąć konsekwencji swoich czynów. W tym samym czasie Ayse dochodzi do wniosku, że dalszy pobyt w Stambule nie jest bezpieczny dla jej córki. Postanawia opuścić miasto i odciąć się od Ferita, szukając szansy na spokojny start w zupełnie innym miejscu.

"Dziedzictwo" odc. 950 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątków związanych z Ayse i zagrożonym Sahinem. Serial cieszy się niesłabnącą popularnością, dlatego warto zarezerwować sobie czas na popołudniowy seans przed telewizorem. Kolejne losy bohaterów będzie można śledzić już wkrótce w ramach stałej ramówki stacji publicznej. Epizod numer 950 zostanie wyemitowany 16 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Produkcja "Dziedzictwo" to propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o trudnych uczuciach, rodzinnych tajemnicach i walce o lepsze jutro. Choć na przestrzeni kolejnych sezonów w obsadzie zaszło sporo zmian, to losy bohaterów takich jak Yaman czy później Nana wciąż budzą zainteresowanie. Obecnie fabuła koncentruje się na nowych wątkach, w których bezpieczną przystanią dla bohaterki stają się ramiona Poryaza. To historia pełna poświęcenia, gdzie postacie nieustannie szukają odkupienia za błędy z przeszłości. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)