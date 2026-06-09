"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 948

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" upłynęły pod znakiem bolesnych doświadczeń Nany, która wciąż nie potrafiła zaakceptować swojego obecnego stanu. Poyraz cierpliwie próbował ją jednak pocieszyć i przekonać, że jej problemy mają wyłącznie charakter przejściowy. W tym samym czasie Aynur z nadzieją umówiła się na rozmowę o pracę, ale Sinan zdobył numer do jej potencjalnego szefa i próbował zniechęcić go do zatrudnienia kobiety. Równie niebezpiecznie zrobiło się u Ferita, który będąc przetrzymywanym przez Deryę, musiał zacząć udawać, że przeszedł na jej stronę. Całość dopełniły mroczne zamiary Utku, który czekał tylko na sygnał od wspólniczki, by odebrać życie Ayse. Co zatem wydarzy się w kolejnej odsłonie tej opowieści?

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"Dziedzictwo" odc. 948 - streszczenie

Pod wpływem motywacji ze strony Poyraza, Nana decyduje się na rozpoczęcie intensywnych ćwiczeń. Dzięki swojej determinacji kobieta szybko odzyskuje czucie w nogach i udaje jej się postawić pierwsze kroki. W międzyczasie Aynur zastanawia się nad przyczynami odrzucenia jej kandydatury do pracy, nie zdając sobie sprawy, że stoi za tym Sinan. Ferit próbuje zmanipulować Deryę obietnicą wspólnego wyjazdu za granicę, aby skłonić ją do zdjęcia mu kajdanek. Kiedy kobieta orientuje się, że została oszukana, w akcie zemsty nakazuje Utku odebranie życia Ayse. Ostatecznie Feritowi udaje się obezwładnić Deryę i uciec, a Ayse ogłusza swojego oprawcę i znajduje sposób na wydostanie się z opresji.

"Dziedzictwo" odc. 948 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fanom tureckich produkcji z pewnością zależy na tym, aby nie przegapić żadnego ważnego momentu w życiu ich ulubionych postaci. Każdy kolejny dzień przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji i intryg snutych przez antagonistów. Planując wolny czas, warto zarezerwować sobie chwilę na śledzenie losów Nany i Poyraza przed ekranem telewizora. Najnowszy epizod zostanie udostępniony szerokiej publiczności w połowie czerwca. Emisja 948. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 14 czerwca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to jedna z tych opowieści, które potrafią przyciągnąć przed ekrany na bardzo długo dzięki swojej wielowątkowości. Choć początkowo wszystko kręciło się wokół Seher i Yamana, losy bohaterów mocno się pokomplikowały i dziś obserwujemy zupełnie nowe rozdziały w życiu Nany. Serial słynie z nagłych zwrotów akcji oraz wyrazistych postaci, które muszą radzić sobie z bolesną przeszłością. Produkcja wciąż cieszy się dużą popularnością, a za jej sukcesem stoi również dobrze dobrana grupa aktorów. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)