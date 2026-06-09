"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 947

W ostatnim odcinku serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a atmosfera wokół bohaterów zrobiła się wyjątkowo gęsta. Nana w końcu odzyskała przytomność i dowiedziała się, że to właśnie Poyrazowi zawdzięcza swoje ocalenie. W tym samym czasie Cansel drżała o własną skórę, obawiając się, że jej układ z niebezpiecznym Trucizną wyjdzie na jaw, natomiast Aynur skupiła się na intensywnym poszukiwaniu nowej posady. Z kolei zdeterminowany Ferit nie ustawał w wysiłkach, robiąc absolutnie wszystko, aby wreszcie wpaść na ślad zaginionej Ayse. Spokój nie trwał jednak długo, ponieważ Nana niespodziewanie przestała czuć nogi, co wywołało prawdziwy paraliż strachu u wszystkich domowników. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku tej wciągającej opowieści?

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"Dziedzictwo" odc. 947 - streszczenie

W nowym odcinku Nana nadal nie potrafi pogodzić się z sytuacją, w której się znalazła, co negatywnie wpływa na jej codzienne funkcjonowanie. Poyraz nie zamierza jednak rezygnować z walki o jej dobre samopoczucie i stara się ją przekonać, że obecne trudności są tylko przejściowe. W tym samym czasie Aynur planuje podjąć nową pracę, ale nie wie, że Sinan aktywnie działa na jej szkodę, próbując zniechęcić potencjalnego pracodawcę do jej zatrudnienia. Bardzo nerwowo jest również u Ferita, który został uwięziony przez Deryę i decyduje się na ryzykowny krok, udając przed kobietą lojalność. Całą sytuację z ukrycia obserwuje Utku, czekając tylko na dogodny moment i sygnał od swojej wspólniczki, aby dokonać zamachu na życie Ayse.

"Dziedzictwo" odc. 947 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów tej popularnej produkcji można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej w dni powszednie oraz wybrane soboty. Ze względu na dynamiczne zwroty akcji warto pilnować godzin nadawania, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia Nany i Poyraza. Serial jest dostępny dla szerokiej publiczności w popołudniowym pasmie programowym, co ułatwia regularne seanse przed ekranem. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 13 czerwca 2026 o godzinie 16:00 w TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie opowieści pełnej rodzinnych tajemnic i walki o sprawiedliwość, ten tytuł z pewnością przyciągnie Waszą uwagę na dłużej. Choć na początku fabuła skupiała się na relacji Seher i surowego Yamana, kolejne sezony przyniosły zupełnie nowe wątki, w tym historię Nany, która po wielu trudach znalazła spokój u boku Poryaza. To jedna z tych produkcji, która nie boi się odważnych zmian w obsadzie, dzięki czemu akcja wciąż wydaje się świeża i potrafi zaskoczyć. Serial jest idealny dla każdego, kto lubi patrzeć, jak bohaterowie podnoszą się po życiowych tragediach i szukają swojego miejsca na świecie. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)