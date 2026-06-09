"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 945

Ostatnio w serialu "Dziedzictwo" sporo się działo, a na pierwszy plan wysunęła się dramatyczna walka o życie Nany. Poyraz z ogromnym poświęceniem szukał antidotum, co ostatecznie zaprowadziło go prosto do ludzi Trucizny. Chociaż Nanę udało się uratować w ostatniej chwili, jej stan zdrowia nadal uznawano za krytyczny. Poyraz czuwał przy łóżku i wspólnie z Naną wspominał spędzone chwile, a ostatecznie wyznał jej miłość. W tym samym czasie Derya z pomocą Utku przygotowała plan ucieczki w przebraniu, byle tylko wymknąć się policji. Czego zatem można spodziewać się w kolejnej odsłonie tej historii?

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"Dziedzictwo" odc. 945 - streszczenie

Ferit odkrywa, że Derya uciekła i zdecydowała się na porwanie Ayse. Mężczyzna wpada w panikę i bezzwłocznie zarządza rozpoczęcie poszukiwań, by jak najszybciej namierzyć miejsce ich pobytu. W międzyczasie Ayse podejmuje próby negocjacji z Deryą i stara się ją nakłonić do wykonania telefonu do Ferita. Równolegle Cansel drży o własny los, obawiając się, że Nana odzyska przytomność i opowie innym o jej przewinieniach. Kobieta zaczyna planować ucieczkę, jednak Nana nagle budzi się i prosi o bezpośrednią rozmowę z nią. Sinan natomiast usiłuje wytłumaczyć Aynur, że jej upór jest bezpodstawny i powinna wrócić do swoich obowiązków zawodowych, ale ona nie zamierza zmieniać zdania.

"Dziedzictwo" odc. 945 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów tej tureckiej produkcji od dawna przyciągają przed ekrany wielu widzów, którzy chcą poznać dalsze kroki Nany i Poryaza. Serial jest regularnie emitowany w polskiej telewizji, dzięki czemu można śledzić tę opowieść niemal codziennie. Stacja dba o to, by nowe epizody pojawiały się w stałym paśmie popołudniowym. Najbliższą odsłonę tej historii będzie można zobaczyć w czwartek, 11 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to produkcja, która potrafi przykuć uwagę skomplikowanymi relacjami rodzinnymi i nagłymi zmianami w życiu głównych postaci. Przez długi czas śledziliśmy losy Seher i Yamana, a obecnie historia skupia się na nowych wątkach z udziałem Nany, która po wielu trudnościach próbuje ułożyć sobie życie na nowo. To opowieść pełna trudnych wyborów, w której bohaterowie muszą mierzyć się z cieniami z przeszłości. Serial pokazuje, jak silne potrafią być więzy krwi i jak wiele można poświęcić dla dobra najbliższych. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)