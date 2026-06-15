"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 943

Wydarzenia w ostatnim odcinku serialu "Dziedzictwo" mocno namieszały w życiu bohaterów, stawiając ich przed bolesną prawdą oraz nieoczekiwanymi zagrożeniami. Aynur przypadkiem usłyszała rozmowę Lerzan z narzeczonym i odkryła, że rzekomy związek kobiety z Sinanem był jedynie udawany. To wyznanie tak bardzo rozczarowało gospodynię, że natychmiast porzuciła pracę i zapewniła Adalet, że już nigdy nie wróci do domu prokuratora. W tym samym czasie za sprawą podstępnej Cansel ludzie Trucizny zdołali porwać Nanę oraz Yusufa, a Poyraz poczuł się winny tej dramatycznej sytuacji. Mężczyzna ruszył na poszukiwania, nie wiedząc jednak, że Nana samodzielnie uciekła oprawcom, podczas gdy Ferit bił się z myślami z powodu braku zaufania do Ayse. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 943 - streszczenie

Ferit podejmuje zdecydowane kroki, aby zapewnić Ayse bezpieczeństwo przed działaniami Deryi. Postanawia potajemnie zamontować podsłuch w jej domu, licząc na zdobycie obciążających dowodów. Jego plan szybko wychodzi jednak na jaw, ponieważ Derya orientuje się, że jest pod obserwacją. Tymczasem Sinan, wciąż przeżywający rozstanie z Aynur, dochodzi do siebie i doprowadza do spotkania z kobietą w parku. Na miejscu muszą wspólnie zająć się samotnym panem Fehmim, który ze względu na swój stan zdrowia myli Sinana z własnym synem. Równolegle Nana nawiązuje kontakt z Poyrazem, ale zostaje zaatakowana przez Truciznę, który wstrzykuje jej niebezpieczną substancję. Poyraz pojawia się na miejscu zbyt późno, by zapobiec atakowi, ale udaje mu się wyeliminować napastnika, po czym ranna Nana trafia pod opiekę lekarzy.

"Dziedzictwo" odc. 943 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji mogą już przygotować się na premierę kolejnego fragmentu tej opowieści. Serial od dawna przyciąga przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych relacjami między postaciami. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Nany i Poyraza, warto zarezerwować sobie czas po południu. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w polskiej telewizji publicznej. "Dziedzictwo" odc. 943 będzie można obejrzeć 23 czerwca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to propozycja dla wszystkich, którzy lubią historie o wielkich uczuciach i rodzinnych sekretach, które wychodzą na jaw po latach. Choć na początku śledziliśmy głównie losy Seher i Yamana, produkcja przeszła sporą metamorfozę i wprowadziła nowe, ciekawe wątki. Obecnie uwaga skupia się na relacji Nany i Poyraza, którzy wspólnie stawiają czoła licznym przeciwnościom. To jedna z tych opowieści, w której zmiana głównej obsady nie odebrała produkcji jej specyficznego klimatu. W obsadzie tego serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)