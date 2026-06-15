"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 896

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W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" działo się naprawdę sporo, a intrygi Ursuli znowu mocno namieszały w życiu mieszkańców. Kobieta za wszelką cenę próbowała powstrzymać Blancę przed wspólnym wyjazdem do Szwajcarii z Diegiem, perfidnie wykorzystując do tego postać Cristiny Novoa oraz poczucie winy związane z córką. Równolegle Esteban i Silvia mierzyli się z dużymi trudnościami w komunikacji z rodzinami jeńców, lecz na szczęście z pomocą przyszła im Trini, która świetnie odnalazła się w rozmowach z ludźmi z prowincji. Niespokojnie było również u Inigo, który w obawie przed zdemaskowaniem przez odzyskującego pamięć prawdziwego Cerverę podjął drastyczną decyzję o sprzedaży La Deliciosy. Wszystkie te zdarzenia nakreśliły intrygujący obraz sytuacji przed kolejnymi spotkaniami z ulubionymi bohaterami. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 896 - streszczenie
Blanca, będąc pod silnym wpływem Cristiny Novoa, dochodzi do wniosku, że musi odpokutować za swoje dawne przewinienia. Z tego powodu podejmuje bolesną decyzję o zakończeniu relacji z Diegiem, wierząc, że jest to jedyna droga do zadośćuczynienia. Tymczasem pułkownik Valverde stara się zachować zimną krew i nie poddawać się zazdrości, gdy obserwuje starania Estebana o względy Silvii. Trini i don Ramon zajmują się planowaniem podróży do Paryża, gdzie chcą wspólnie z córką świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando przekazuje Fabianie swoje obawy dotyczące Paquito, który wykazuje według niego zbyt duże zainteresowanie Florą.
"Akacjowa 38" odc. 896 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii mieszkańców madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Produkcja ta od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i jest stałym punktem w ramówce Telewizji Polskiej. Losy bohaterów można śledzić regularnie na głównej antenie publicznego nadawcy. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 23 czerwca 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP1 o godzinie 18:25.
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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska opowieść przenosi nas do Madrytu z przełomu wieków, gdzie zaglądamy za drzwi mieszkań eleganckiej kamienicy. To tutaj splatają się losy zamożnych rodzin oraz ich służby, a codzienne życie wypełnione jest skrywanymi tajemnicami i trudnymi wyborami. Produkcja zachwyca dbałością o detale historyczne oraz klimatem starej Hiszpanii, który przyciąga przed ekrany rzesze ludzi. Można tu odnaleźć wszystko to, za co fani cenią dobre telenowele kostiumowe. Obsada tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)