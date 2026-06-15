"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 896

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" działo się naprawdę sporo, a intrygi Ursuli znowu mocno namieszały w życiu mieszkańców. Kobieta za wszelką cenę próbowała powstrzymać Blancę przed wspólnym wyjazdem do Szwajcarii z Diegiem, perfidnie wykorzystując do tego postać Cristiny Novoa oraz poczucie winy związane z córką. Równolegle Esteban i Silvia mierzyli się z dużymi trudnościami w komunikacji z rodzinami jeńców, lecz na szczęście z pomocą przyszła im Trini, która świetnie odnalazła się w rozmowach z ludźmi z prowincji. Niespokojnie było również u Inigo, który w obawie przed zdemaskowaniem przez odzyskującego pamięć prawdziwego Cerverę podjął drastyczną decyzję o sprzedaży La Deliciosy. Wszystkie te zdarzenia nakreśliły intrygujący obraz sytuacji przed kolejnymi spotkaniami z ulubionymi bohaterami. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 896 - streszczenie

Blanca, będąc pod silnym wpływem Cristiny Novoa, dochodzi do wniosku, że musi odpokutować za swoje dawne przewinienia. Z tego powodu podejmuje bolesną decyzję o zakończeniu relacji z Diegiem, wierząc, że jest to jedyna droga do zadośćuczynienia. Tymczasem pułkownik Valverde stara się zachować zimną krew i nie poddawać się zazdrości, gdy obserwuje starania Estebana o względy Silvii. Trini i don Ramon zajmują się planowaniem podróży do Paryża, gdzie chcą wspólnie z córką świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando przekazuje Fabianie swoje obawy dotyczące Paquito, który wykazuje według niego zbyt duże zainteresowanie Florą.

"Akacjowa 38" odc. 896 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii mieszkańców madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Produkcja ta od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i jest stałym punktem w ramówce Telewizji Polskiej. Losy bohaterów można śledzić regularnie na głównej antenie publicznego nadawcy. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 23 czerwca 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska opowieść przenosi nas do Madrytu z przełomu wieków, gdzie zaglądamy za drzwi mieszkań eleganckiej kamienicy. To tutaj splatają się losy zamożnych rodzin oraz ich służby, a codzienne życie wypełnione jest skrywanymi tajemnicami i trudnymi wyborami. Produkcja zachwyca dbałością o detale historyczne oraz klimatem starej Hiszpanii, który przyciąga przed ekrany rzesze ludzi. Można tu odnaleźć wszystko to, za co fani cenią dobre telenowele kostiumowe. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)