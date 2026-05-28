M jak miłość. Rodzina Mostowiaków razem w nowym sezonie. Nawet po zdradzie Artura Marysia dostanie wsparcie

Przemeblowanie u Mostowiaków w "M jak miłość". Zdjęcie zdradza kulisy

Instagramowy profil Amandy Mincewicz ujawnił niedawno kadr, który rzuca nowe światło na przyszłość bohaterów. Fotografia przedstawia sielski, domowy klimat panujący w Grabinie. Zrozpaczona Marysia będzie tam leczyć rany po kolejnej niewierności życiowego partnera, odnajdując ukojenie w gronie najbliższych osób. Uwagę przykuwa przede wszystkim obecność Agnes, biologicznej córki Artura, która w tym potężnym konflikcie opowie się jednoznacznie po stronie zdradzonej żony swojego ojca.

Na wspomnianym obrazku przy grabińskim stole zasiadają obok Marysi także seniorka rodu Barbara (Teresa Lipowska), Basia (Karina Woźniak) oraz wspomniana Agnes. W tym rodzinnym gronie brakuje tylko jednego człowieka. Niewierny Rogowski opuści domowe pielesze, gdy tylko jego głośny romans z lekarką Joanną doprowadzi do ostatecznego rozłamu w wieloletnim małżeństwie.

Artur z "M jak miłość" straci kontakt z córką? Agnes wybiera Marysię

Zdecydowana reakcja Agnes będzie stanowiła dla załamanej Rogowskiej potężny fundament. Młoda kobieta z bliska zaobserwuje, jak gigantyczny ból sprawił Marysi jej własny ojciec. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że córka całkowicie odrzuci nowy związek Artura z Joanną i nie zamierza odcinać się od familii, która dała jej prawdziwe ciepło. Sytuacja nabierze jeszcze większych rumieńców, ponieważ kryzys u Rogowskich dopiero zacznie przybierać na sile.

Scenarzyści przygotowali dla widzów kontynuację tego wątku, co oznacza, że relacja Artura i Joanny nie skończy się wyłącznie na przelotnym epizodzie w łóżku. Rogowski zacznie coraz mocniej brnąć w zażyłość z młodą panią doktor. Dla jego żony będzie to druzgocące doświadczenie, tym bardziej że w przeszłości musiała już mierzyć się z podobnym koszmarem po skoku w bok męża z Teresą Drawicz. Obecny kryzys okaże się jednak dużo bardziej dotkliwy, gdyż Artur zapała do nowej partnerki prawdziwym, głębokim uczuciem.

Paweł mści się za matkę w "M jak miłość"

Zdradzona kobieta nie zostanie z tym dramatem w pojedynkę. Murem za Marysią staną jej dorośli synowie, Piotrek (Marcin Mroczek) i Paweł (Rafał Mroczek), a także Basia, Barbara oraz lojalna Agnes. W obronę matki najbardziej zaangażuje się zbulwersowany Paweł, który nie będzie w stanie przejść do porządku dziennego nad łzami najbliższej mu osoby. Wściekły Zduński postanowi osobiście wymierzyć sprawiedliwość ojczymowi, co ostatecznie doprowadzi do ostrej fizycznej konfrontacji i bójki obu panów.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach