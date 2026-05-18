"M jak miłość": streszczenie odcinka 1936

Wielbiciele telewizyjnych dramatów wciąż żyją wydarzeniami z ostatniego odcinka "M jak miłość", w którym mroczne intrygi oraz nagłe porywy serca całkowicie zdominowały ekran. Sowiński przeszedł do otwartego ataku na Olka poprzez podrzucenie mu fałszywych łapówek, jednak dzięki ostrzeżeniu od Tereski to Aneta natychmiast ruszyła mężowi na pomoc. Dyrektor obrał sobie za cel również Kasię, która straciła grunt pod nogami, gdy mężczyzna poznał jej sekret i bezwzględnie go wykorzystał. W tym samym czasie Domańska i Klara połączyły siły, aby wspólnie zastawić na Marcina niezwykle sprytną pułapkę. Z kolei Martyna stanęła przed ważnym osobistym odkryciem i uświadomiła sobie, że tak naprawdę zakochała się w Jakubie. Pozostaje tylko sprawdzić, w jaki sposób te wszystkie zawirowania wpłyną na dalszy rozwój wypadków w serialu.

"M jak miłość" odc. 1936 - streszczenie

Dorota i Bartek w końcu mają powód do szczerego uśmiechu, ponieważ dzięki wyrokowi sądu Franek staje się pełnoprawnym członkiem ich rodziny. W tym samym czasie Joanna próbuje odciąć się od uczucia do Artura i planuje zrezygnować z pracy w przychodni, jednak wieczorne wyznanie miłości ze strony Rogowskiego krzyżuje jej plany. Spore problemy czekają też Natalię, która po raz kolejny przesuwa termin ślubu z Adamem i przyznaje bliskim, że nie wie, co tak naprawdę czuje do Karskiego. Mostowiakówna coraz chętniej spędza czas z Mikołajem, co nie umyka uwadze Hani i wywołuje w niej spory niepokój. Prawdziwe niebezpieczeństwo nadchodzi jednak ze strony Darii, byłej partnerki dyrektora, która najpierw niszczy jego auto, a później z bronią w ręku nachodzi go w domu. Podczas próby powstrzymania napastniczki przez Natalię dochodzi do wystrzału, który może mieć tragiczne skutki.

"M jak miłość" odc. 1936 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu z was z pewnością nie może doczekać się kontynuacji losów rodu Mostowiaków i ich przyjaciół. Warto więc zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby nie przegapić żadnego istotnego zwrotu akcji w tej opowieści. Premierowe odcinki przyciągają przed ekrany rzesze osób, dlatego dobrze jest znać dokładny plan emisji. Najnowszy epizod zostanie wyświetlony tradycyjnie na antenie TVP2. Premiera "M jak miłość" o numerze 1936 odbędzie się 25 maja 2026 o godzinie 20:55 w TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

Ten serial to prawdziwy fenomen w polskiej telewizji, który od ponad dwóch dekad towarzyszy nam w codziennym życiu. Trudno znaleźć kogoś, kto nie kojarzyłby losów rodziny Mostowiaków i ich urokliwego domu w Grabinie. Produkcja od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach popularności, bo potrafi w ciekawy sposób opowiadać o sprawach, które mogą przytrafić się każdemu z nas. Przez lata przez plan przewinęło się mnóstwo znanych twarzy, a obecna ekipa aktorska dba o to, by każda postać miała swój unikalny charakter. W serialu występują:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)