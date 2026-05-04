"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3377

Redakcja Eska Cinema
2026-05-04 10:05

W nadchodzącym odcinku 3377 serialu "Barwy szczęścia" świąteczny spokój zostanie gwałtownie przerwany przez dramatyczne zdarzenie w domu Marcina. Mężczyzna będzie musiał natychmiast zareagować, gdy odkryje, w jak ciężkim stanie znajduje się Renata. Trudne chwile czekają też innych bohaterów, którzy zamiast cieszyć się rodzinną atmosferą, staną w obliczu narastających konfliktów i wzajemnych pretensji.

Barwy szczęścia: streszczenia odcinków 3377-3381
Barwy szczęścia: streszczenia odcinków 3377-3381 Barwy szczęścia: streszczenia odcinków 3377-3381 Barwy szczęścia: streszczenia odcinków 3377-3381 Barwy szczęścia: streszczenia odcinków 3377-3381
Galeria zdjęć 24

Atmosfera świątecznych przygotowań w serialu "Barwy szczęścia" przyniosła ostatnio sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz trudnych rodzinnych dylematów. Aldona martwiła się o Aleksa, który po bolesnym rozstaniu z Wendy wrócił do domu pod wpływem alkoholu, natomiast Borys popełnił w sklepie ryzykowny błąd i sprzedał stałemu klientowi niesprawdzone wcześniej grzyby. W tym samym czasie Romeo podarował Ewie prawdziwy pierścionek zaręczynowy, mimo że Elżbieta wciąż próbowała zniechęcić wnuczkę do tak poważnego kroku. U Pyrków zapanował spory chaos, ponieważ przez niemal całodniową nieobecność Lucyny to właśnie młodzi musieli przejąć wszystkie obowiązki związane z wigilią. Dodatkowo Asia i Hubert nie przyjęli z entuzjazmem wiadomości o Danielu, który przesunął swój dyżur w szpitalu, aby spędzić święta w rodzinnym gronie. Czas zatem sprawdzić, jak te wszystkie wydarzenia wpłyną na dalsze losy bohaterów mieszkających przy ulicy Zacisznej.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Barwy szczęścia" odc. 3377 - streszczenie

Poranek w domu Marcina zaczyna się od dramatycznego odkrycia, gdy mężczyzna znajduje nieprzytomną Renatę. Okazuje się, że dziewczyna przedawkowała leki przeciwbólowe, przez co zamiast świętować, musi zostać natychmiast przewieziona do szpitala. W tym samym czasie w innej rodzinie dochodzi do ostrej wymiany zdań między Elżbietą a jej wnuczką, po tym jak kobieta nakrywa Romea w pokoju Ewy. Napięta atmosfera panuje również u Oliwki i Tomasza, którzy nie potrafią porozumieć się po wigilijnym wieczorze. Zbrowska podejmuje próbę zażegnania sporów i udaje się z wizytą do Wandy, jednak pojawienie się Grażyny sprawia, że sytuacja staje się jeszcze gorsza.

"Barwy szczęścia" odc. 3377 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje już swój wieczór przed telewizorem, aby nie przegapić najnowszych perypetii ulubionych postaci. Każdy kolejny odcinek to okazja do zobaczenia, jak radzą sobie one z codziennymi wyzwaniami. Warto zarezerwować sobie czas w połowie maja, żeby na bieżąco śledzić rozwój wszystkich wątków. Ten konkretny epizod zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 20:05.

Polecany artykuł:

"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 125

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów zainteresowanych życiem mieszkańców ulicy Zacisznej. Losy rodzin Marczaków czy Zwoleńskich pokazują nam, że problemy, z jakimi się mierzymy, są uniwersalne dla każdego z nas. Serial świetnie łączy wątki obyczajowe z trudniejszymi tematami, co sprawia, że od 2007 roku wciąż pozostaje jedną z najchętniej oglądanych propozycji. W tworzenie tej historii zaangażowana jest duża grupa lubianych artystów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
Barwy szczęścia: streszczenia odcinków 3377-3381
Galeria zdjęć 24
barwy szczęścia