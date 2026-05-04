"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3377

Atmosfera świątecznych przygotowań w serialu "Barwy szczęścia" przyniosła ostatnio sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz trudnych rodzinnych dylematów. Aldona martwiła się o Aleksa, który po bolesnym rozstaniu z Wendy wrócił do domu pod wpływem alkoholu, natomiast Borys popełnił w sklepie ryzykowny błąd i sprzedał stałemu klientowi niesprawdzone wcześniej grzyby. W tym samym czasie Romeo podarował Ewie prawdziwy pierścionek zaręczynowy, mimo że Elżbieta wciąż próbowała zniechęcić wnuczkę do tak poważnego kroku. U Pyrków zapanował spory chaos, ponieważ przez niemal całodniową nieobecność Lucyny to właśnie młodzi musieli przejąć wszystkie obowiązki związane z wigilią. Dodatkowo Asia i Hubert nie przyjęli z entuzjazmem wiadomości o Danielu, który przesunął swój dyżur w szpitalu, aby spędzić święta w rodzinnym gronie. Czas zatem sprawdzić, jak te wszystkie wydarzenia wpłyną na dalsze losy bohaterów mieszkających przy ulicy Zacisznej.

"Barwy szczęścia" odc. 3377 - streszczenie

Poranek w domu Marcina zaczyna się od dramatycznego odkrycia, gdy mężczyzna znajduje nieprzytomną Renatę. Okazuje się, że dziewczyna przedawkowała leki przeciwbólowe, przez co zamiast świętować, musi zostać natychmiast przewieziona do szpitala. W tym samym czasie w innej rodzinie dochodzi do ostrej wymiany zdań między Elżbietą a jej wnuczką, po tym jak kobieta nakrywa Romea w pokoju Ewy. Napięta atmosfera panuje również u Oliwki i Tomasza, którzy nie potrafią porozumieć się po wigilijnym wieczorze. Zbrowska podejmuje próbę zażegnania sporów i udaje się z wizytą do Wandy, jednak pojawienie się Grażyny sprawia, że sytuacja staje się jeszcze gorsza.

"Barwy szczęścia" odc. 3377 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje już swój wieczór przed telewizorem, aby nie przegapić najnowszych perypetii ulubionych postaci. Każdy kolejny odcinek to okazja do zobaczenia, jak radzą sobie one z codziennymi wyzwaniami. Warto zarezerwować sobie czas w połowie maja, żeby na bieżąco śledzić rozwój wszystkich wątków. Ten konkretny epizod zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów zainteresowanych życiem mieszkańców ulicy Zacisznej. Losy rodzin Marczaków czy Zwoleńskich pokazują nam, że problemy, z jakimi się mierzymy, są uniwersalne dla każdego z nas. Serial świetnie łączy wątki obyczajowe z trudniejszymi tematami, co sprawia, że od 2007 roku wciąż pozostaje jedną z najchętniej oglądanych propozycji. W tworzenie tej historii zaangażowana jest duża grupa lubianych artystów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)