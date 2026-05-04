"M jak miłość": streszczenie odcinka 1932

W ostatnim czasie w serialu "M jak miłość" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w Grabinie i Siedlisku stała się wyjątkowo napięta. Bartek bezskutecznie próbował wymusić na Franku wyznanie o jego nocnym spotkaniu nad rzeką, co doprowadziło do kolejnej kradzieży u Lisieckich, ucieczki chłopaka oraz ogłoszenia przez Natalię Child Alertu. Prawdziwy strach padł na Siedlisko wieczorem, kiedy na miejscu nagle zjawił się uzbrojony w nóż ojczym uciekiniera. Tymczasem bracia Zduńscy zyskali wreszcie okazję do szczerej rozmowy w Grabinie, podczas której Piotrek przeprosił Pawła za to, że wcześniej lekceważył jego objawy depresji. Relacja Artura i Joanny również stała się bliższa, ponieważ mężczyzna spędzał z nią niemal każdą wolną chwilę i zaproponował wspólny wyjazd na konferencję do Krakowa, mimo że Judyta ostrzegła go przed skutkami tej zażyłości. To był wyjątkowo intensywny czas dla wszystkich, więc czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"M jak miłość" odc. 1932 - streszczenie

Marcin Chodakowski próbuje przekonać Kamę, że jego nowa szefowa, pani Domańska, jest osobą w starszym wieku i zupełnie nieatrakcyjną, aby uniknąć niepotrzebnych kłótni. Prawda wychodzi jednak na jaw, a żona bohatera reaguje na to odkrycie ogromnym gniewem. Sama pani prezes nie ukrywa swoich intencji i otwarcie wyznaje Marcinowi, że ma zamiar go uwieść. Mimo oporu mężczyzny, Domańska decyduje się na odważny krok i składa niespodziewaną wizytę w salonie Kamy. W tym samym czasie Aneta ponownie wyciąga pomocną dłoń do Wójcika, którego syn zmaga się z anginą. Biznesmen odwdzięcza się lekarce, przekazując jej istotne informacje dotyczące Sowińskiego oraz jej męża Olka. Kasia natomiast przeżywa trudne chwile z powodu szantażu laborantki Sokołowskiej, rozpaczliwie próbując ukryć przed Mariuszem fakt, że to nie on jest ojcem Zosi.

"M jak miłość" odc. 1932 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serialowa opowieść o losach rodziny Mostowiaków i ich znajomych od lat gości w ramówce Telewizji Polskiej. Nowe przygody ulubionych postaci można śledzić regularnie w wyznaczone dni tygodnia na głównej antenie. Każdy kolejny odcinek przyciąga przed ekrany liczne grono osób ciekawych dalszych losów bohaterów. Najnowsza odsłona tej historii zostanie zaprezentowana już wkrótce w godzinach wieczornych. Premiera odcinka 1932 odbędzie się 11 maja 2026 o godzinie 20:55 na kanale TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

Ta kultowa polska produkcja towarzyszy nam już od 2000 roku, co czyni ją absolutną rekordzistką pod względem długości emisji. Przez lata obserwowaliśmy, jak zmieniają się relacje między członkami rodziny Mostowiaków i jak ich życie toczy się na tle Grabiny czy Warszawy. Luźna atmosfera przeplata się tu z poważniejszymi problemami, które dotykają każdego z nas w codziennym życiu. Nic dziwnego, że miliony osób wciąż chętnie wracają do tego świata i kibicują swoim ulubieńcom. W serialu występują:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)