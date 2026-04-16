"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 898

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" mocno namieszały w relacjach między bohaterami, stawiając ich w dość kłopotliwych sytuacjach. Nana przypadkiem podsłuchała rozmowę Cennet z Cansel i zrozumiała, że rzekome uczucie Poyraza było tylko żartem, dlatego próbowała go później przeprosić za wymierzony wcześniej policzek. W tym samym czasie Ayse nerwowo szukała milczącego Ferita w okolicznych szpitalach, lecz zamiast tego spotkała go w parku w towarzystwie byłego męża oraz Deryi. Ta sytuacja doprowadziła ją do wściekłości, gdyż uznała, że mężczyzna przedkłada spotkania z panią prokurator nad sprawy dotyczące ich wspólnej córki. Po wyjaśnieniu kwestii wyciszonego telefonu bohaterka zaczęła dodatkowo podejrzewać, że Leyla prowadzi własną, ukrytą grę. Pora zatem dowiedzieć się, co przyniesie kolejny odcinek tej historii.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

"Dziedzictwo" odc. 898 - streszczenie

Nadchodząca wizyta profesora wywołuje niemałe zamieszanie w kuchni, gdzie Aynur ma spore trudności z przygotowaniem potraw zaplanowanych przez Sinana. W tym samym czasie Poyraz stara się wpłynąć na Nanę, by ta ze względu na dobro Yusufa nie opuszczała domu, jednak sytuację komplikuje interwencja Cansel. Kobieta donosi Cennet o plotkach krążących w okolicy na temat relacji Nany i Poyraza, co skłania matkę mężczyzny do zasugerowania kobiecie wyprowadzki w celu ochrony reputacji syna. Nana ostatecznie decyduje się na ogłoszenie swojego odejścia wraz z dzieckiem, co jest ogromnym zaskoczeniem dla Poyraza. Równolegle Ayse i Ferit spędzają wspólnie czas na przywoływaniu wspomnień, dopóki Ferit nie przypomni sobie o umówionym spotkaniu z Leylą. Na miejscu Derya desperacko próbuje ukryć przed nim swoją siostrę, posuwając się nawet do jej ogłuszenia, byle tylko jak najszybciej wyprosić z mieszkania coraz bardziej podejrzliwego gościa.

"Dziedzictwo" odc. 898 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planując wspólny czas z turecką produkcją, warto sprawdzić aktualny harmonogram emisji, aby być na bieżąco z losami wszystkich bohaterów. Odcinki są nadawane regularnie w dni powszednie, co pozwala zachować ciągłość w poznawaniu tej wielowątkowej opowieści. Tytuł ten zajmuje stałe miejsce w ramówce telewizji publicznej i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 23 kwietnia 2026 roku na antenie TVP1 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ten turecki serial to opowieść, która mimo zmian w obsadzie wciąż potrafi przyciągnąć uwagę ciekawym poprowadzeniem relacji między postaciami. Początkowo fabuła koncentrowała się na losach Seher i Yamana, jednak po ich odejściu ciężar historii przeniósł się na Nanę oraz Poyraza. Produkcja pokazuje trudną drogę do odnalezienia spokoju oraz walkę o rodzinne szczęście w obliczu licznych przeciwności i dawnych urazów. To dobra propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o poświęceniu i szukaniu nowej drogi w życiu po bolesnych stratach. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)