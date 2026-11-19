W poprzednim odcinku Poyraz porwał Nanę, aby mogli spędzić trochę czasu tylko we dwoje, a Mert i Nazli starali się ukryć ten fakt przed rodziną. Kiedy fortel wyszedł na jaw, zdenerwowana Cennet wysłała syna na noc do warsztatu, z kolei Cansel namówiła lekarza Pelin, by ten zatrzymał pacjentkę w szpitalu. Sinan prowadził intensywne poszukiwania mordercy i dzięki zasadce policja schwytała Turguta w momencie, gdy ten próbował zdobyć krew dla chorej siostry. Czego teraz się spodziewać?

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„Dziedzictwo” odcinek 1080 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cennet w końcu zgodzi się na tradycyjne oświadczyny Poyraza i Nany, a cała rodzina z zapałem przystąpi do organizacji uroczystości. Sinan aresztuje Turguta Evrensoya podejrzanego o morderstwo, jednak mężczyzna nie przyzna się do winy i śledczy nie znajdą dowodów potrzebnych do oczyszczenia Aynur. Informacja o planach zakochanych wywoła u Pelin furię, przez co postanowi ona natychmiast opuścić szpital. Zdeterminowana kobieta spróbuje za wszelką cenę nie dopuścić do ceremonii zaręczyn.

„Dziedzictwo” odcinek 1080 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1080. odcinka serialu „Dziedzictwo” odbędzie się w piątek, 27 listopada 2026 roku, o godzinie 16:00 na antenie stacji TVP1.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularny turecki serial obyczajowy opowiadający o Nanie, Poyrazie i Yusufie, których życie nie szczędzi trudnych wyzwań. Fabuła skupia się na skomplikowanych relacjach rodzinnych, gdzie miłość nieustannie przeplata się z zazdrością, mrocznymi tajemnicami oraz manipulacjami. Produkcja łączy cechy klasycznego melodramatu z wątkami sensacyjnymi, stawiając bohaterów przed dylematami dotyczącymi lojalności. Obok głównych tematów serial przybliża również codzienne życie domowników, co nadaje całości obyczajowego kolorytu. W obsadzie produkcji znaleźli się m.in.:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar