„M jak miłość”: streszczenie odcinka 1956

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-02 9:30

W 1956 odcinku serialu „M jak miłość” Basia wpadnie w furię, gdy zrozumie, że jej ojciec na stałe związał się z Joanną. Rozżalona nastolatka zdemoluje samochód kochanki Rogowskiego, przez co zostanie zatrzymana i trafi prosto na komisariat. W tym samym czasie Lenka Zduńska wpadnie w tarapaty, gdy podczas próby ratowania szczeniaków z pseudohodowli zostanie oskarżona o kradzież.

Zasmucona Basia z M jak miłość stoi z założonymi rękami. Artur pociesza córkę. O ich relacjach przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Martyna zwierzyła się Agacie po nocy spędzonej z Jakubem, a później ostrzegła Kamę przed niebezpiecznymi planami Domańskiej. Elżbieta kontynuowała swoje intrygi wymierzone w Chodakowską, wciągając w sprawę Lilianę Kolender, która oskarżyła fryzjerkę o błąd i zażądała odszkodowania, co wywołało kryzys w salonie Kamy. Kasia mimo wsparcia Anety odrzuciła pomoc ze strachu przed Mariuszem, a po znalezieniu ciała Sowińskiego zdecydowała się na ucieczkę z córką w obawie przed mężem. Olek okłamał policję w sprawie swojej obecności pod domem ofiary w noc morderstwa, co wzbudziło u Marcina ogromny niepokój o losy brata. Czego teraz się spodziewać?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

„M jak miłość” odcinek 1956 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Basia uświadomi sobie, że jej ojciec nie planuje powrotu do rodziny i na stałe związał się z Joanną. Wzburzona dziewczyna w przypływie gniewu zdemoluje auto należące do kochanki Rogowskiego, przez co zostanie zatrzymana i przewieziona na komisariat. Paweł będzie starał się wspierać Marię w tych trudnych chwilach, zabierając ją na pełną przeżyć wycieczkę do Otwocka, aby mogła choć na chwilę zapomnieć o problemach. Z kolei Lenka poprosi Kingę o pracę w bistro i pozna tam nowego kelnera, Wojtka Krzywickiego, który początkowo będzie ją bardzo irytował. Młoda Zduńska wkrótce wpakuje się w kłopoty, gdy spróbuje uratować szczeniaki z pseudohodowli, a po oskarżeniu o kradzież to Piotr ruszy córce na ratunek.

„M jak miłość” odcinek 1956 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1956 odcinka serialu „M jak miłość” będzie miała miejsce o godz. 20:50 na antenie stacji TVP2 we wtorek, 10 listopada 2026 r.

Polecany artykuł:

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od 2000 roku gości na antenie TVP2. Produkcja skupia się na losach rodziny Mostowiaków z Grabiny oraz ich bliskich, pokazując codzienne wyzwania, z którymi mierzą się kolejne pokolenia bohaterów. Widzowie śledzą historie o miłości, zdradach, chorobach i trudnych życiowych wyborach rozgrywające się między Grabiną a Warszawą. Serial stał się stałym elementem telewizyjnej ramówki, przyciągając miliony Polaków swoją ciepłą atmosferą i znajomymi postaciami. Ważnym elementem fabuły są powroty do rodzinnej Grabiny, która niezmiennie kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa i domowym ciepłem. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
  • Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
  • Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
  • Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
  • Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
  • Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
  • Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
  • Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
  • Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
  • Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
  • Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
  • Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
  • Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
„M jak miłość”: odcinki 1955-1956
Galeria zdjęć 11

ROLKI

m jak miłość
M jak miłość streszczenia