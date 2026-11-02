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W poprzednim odcinku Martyna zwierzyła się Agacie po nocy spędzonej z Jakubem, a później ostrzegła Kamę przed niebezpiecznymi planami Domańskiej. Elżbieta kontynuowała swoje intrygi wymierzone w Chodakowską, wciągając w sprawę Lilianę Kolender, która oskarżyła fryzjerkę o błąd i zażądała odszkodowania, co wywołało kryzys w salonie Kamy. Kasia mimo wsparcia Anety odrzuciła pomoc ze strachu przed Mariuszem, a po znalezieniu ciała Sowińskiego zdecydowała się na ucieczkę z córką w obawie przed mężem. Olek okłamał policję w sprawie swojej obecności pod domem ofiary w noc morderstwa, co wzbudziło u Marcina ogromny niepokój o losy brata. Czego teraz się spodziewać?
„M jak miłość” odcinek 1956 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Basia uświadomi sobie, że jej ojciec nie planuje powrotu do rodziny i na stałe związał się z Joanną. Wzburzona dziewczyna w przypływie gniewu zdemoluje auto należące do kochanki Rogowskiego, przez co zostanie zatrzymana i przewieziona na komisariat. Paweł będzie starał się wspierać Marię w tych trudnych chwilach, zabierając ją na pełną przeżyć wycieczkę do Otwocka, aby mogła choć na chwilę zapomnieć o problemach. Z kolei Lenka poprosi Kingę o pracę w bistro i pozna tam nowego kelnera, Wojtka Krzywickiego, który początkowo będzie ją bardzo irytował. Młoda Zduńska wkrótce wpakuje się w kłopoty, gdy spróbuje uratować szczeniaki z pseudohodowli, a po oskarżeniu o kradzież to Piotr ruszy córce na ratunek.
„M jak miłość” odcinek 1956 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 1956 odcinka serialu „M jak miłość” będzie miała miejsce o godz. 20:50 na antenie stacji TVP2 we wtorek, 10 listopada 2026 r.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od 2000 roku gości na antenie TVP2. Produkcja skupia się na losach rodziny Mostowiaków z Grabiny oraz ich bliskich, pokazując codzienne wyzwania, z którymi mierzą się kolejne pokolenia bohaterów. Widzowie śledzą historie o miłości, zdradach, chorobach i trudnych życiowych wyborach rozgrywające się między Grabiną a Warszawą. Serial stał się stałym elementem telewizyjnej ramówki, przyciągając miliony Polaków swoją ciepłą atmosferą i znajomymi postaciami. Ważnym elementem fabuły są powroty do rodzinnej Grabiny, która niezmiennie kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa i domowym ciepłem. Obsada tego serialu to m.in.:
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
- Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
- Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
- Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
- Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)