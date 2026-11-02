W poprzednim odcinku Martyna zwierzyła się Agacie po nocy spędzonej z Jakubem, a później ostrzegła Kamę przed niebezpiecznymi planami Domańskiej. Elżbieta kontynuowała swoje intrygi wymierzone w Chodakowską, wciągając w sprawę Lilianę Kolender, która oskarżyła fryzjerkę o błąd i zażądała odszkodowania, co wywołało kryzys w salonie Kamy. Kasia mimo wsparcia Anety odrzuciła pomoc ze strachu przed Mariuszem, a po znalezieniu ciała Sowińskiego zdecydowała się na ucieczkę z córką w obawie przed mężem. Olek okłamał policję w sprawie swojej obecności pod domem ofiary w noc morderstwa, co wzbudziło u Marcina ogromny niepokój o losy brata. Czego teraz się spodziewać?

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„M jak miłość” odcinek 1956 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Basia uświadomi sobie, że jej ojciec nie planuje powrotu do rodziny i na stałe związał się z Joanną. Wzburzona dziewczyna w przypływie gniewu zdemoluje auto należące do kochanki Rogowskiego, przez co zostanie zatrzymana i przewieziona na komisariat. Paweł będzie starał się wspierać Marię w tych trudnych chwilach, zabierając ją na pełną przeżyć wycieczkę do Otwocka, aby mogła choć na chwilę zapomnieć o problemach. Z kolei Lenka poprosi Kingę o pracę w bistro i pozna tam nowego kelnera, Wojtka Krzywickiego, który początkowo będzie ją bardzo irytował. Młoda Zduńska wkrótce wpakuje się w kłopoty, gdy spróbuje uratować szczeniaki z pseudohodowli, a po oskarżeniu o kradzież to Piotr ruszy córce na ratunek.

„M jak miłość” odcinek 1956 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1956 odcinka serialu „M jak miłość” będzie miała miejsce o godz. 20:50 na antenie stacji TVP2 we wtorek, 10 listopada 2026 r.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od 2000 roku gości na antenie TVP2. Produkcja skupia się na losach rodziny Mostowiaków z Grabiny oraz ich bliskich, pokazując codzienne wyzwania, z którymi mierzą się kolejne pokolenia bohaterów. Widzowie śledzą historie o miłości, zdradach, chorobach i trudnych życiowych wyborach rozgrywające się między Grabiną a Warszawą. Serial stał się stałym elementem telewizyjnej ramówki, przyciągając miliony Polaków swoją ciepłą atmosferą i znajomymi postaciami. Ważnym elementem fabuły są powroty do rodzinnej Grabiny, która niezmiennie kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa i domowym ciepłem. Obsada tego serialu to m.in.:

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)

Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)

Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)

Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)

Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)