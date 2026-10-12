W poprzednim odcinku Sinan próbował podnieść na duchu Aynur, którą dręczyły koszmary. Prokurator Baran wywierał na niej presję, odtwarzając obciążające nagranie z telefonu zmarłej Ezgi, co wzbudziło wątpliwości Czarnej i Ibrahima. Nana, wdzięczna Poyrazowi za upominek, postanowiła także zrobić dla niego coś wyjątkowego. Cansel chciała podburzyć zazdrosną Pelin przeciwko Nanie i Poyrazowi, lecz czas spędzony przez zakochanych razem tylko potwierdził siłę ich związku. Atakan zastawił pułapkę, aby porwać Pelin, ale czujny Poyraz w porę odkrył spisek. Pelin zrozumiała też, że bezpowrotnie straciła u niego szansę.

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„Dziedzictwo” odcinek 1052 - streszczenie

Aynur będzie coraz częściej spotykać się z Sinanem. Ucieszy ją też prośba komendanta, by wróciła do pracy. Pelin odkryje, że Nana i Poyraz nie są naprawdę małżeństwem. Mert znajdzie pretekst, żeby poznać Kaana, i z ulgą przyjmie wiadomość, że jest on dużo młodszy od Nazli. Tymczasem Nazli za sprawą Atakana straci pracę w szpitalu. Pelin znajdzie dla niej nowe zajęcie, lecz Poyrazowi nie spodoba się, że jego siostra skorzysta z jej znajomości. Sinan, Ibrahim i Czarna zrobią wszystko, aby odnaleźć prawdziwego zabójcę Ezgi. Cennet wyzna Cansel, że ich dom jest obciążony hipoteką, a jej nie stać na spłatę długu.

„Dziedzictwo” odcinek 1052 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1052. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 19 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. W tym czasie widzowie poznają dalsze losy Nany, Poyraza, Pelin i Cennet.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za bliskich. Losy Nany, Poyraza i Yusufa rozgrywają się wśród tajemnic, zazdrości i kolejnych zagrożeń. Miłosne rozterki oraz pojednania przeplatają się tu z oskarżeniami, manipulacjami i sekretami z przeszłości. Bohaterowie nieraz muszą wybierać między dumą, lojalnością i troską o rodzinę. Ważną rolę odgrywa też ich codzienność oraz relacje drugoplanowych postaci. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar