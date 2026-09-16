W poprzednim odcinku Janka została bez wsparcia siostry podczas organizacji pogrzebu ojca, dlatego szukała oparcia w Mariuszu. W redakcji „Szoku” wybuchł za to konflikt między Weroniką a Modrzyckim. Weronika oskarżyła go, że przyjął korzyść majątkową od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Afera sprawiła, że Kornel zaczął rozważać zwolnienia. Marcin coraz gorzej radził sobie z nałogiem Renaty i bezpodstawnie zaatakował Dominikę. Damian uświadomił mu, że sam wpada we współuzależnienie i powinien jak najszybciej rozpocząć terapię. Co wydarzy się dalej?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Barwy szczęścia” odcinek 3405 - streszczenie

Kasia będzie wstrząśnięta, gdy Ksawery, pod wpływem plotek z podwarszawskich Brzezin, oskarży Mariusza o zdradę. W rodzinie zrobi się jeszcze bardziej nerwowo po rozmowie ze szkolnym pedagogiem, który zasugeruje, że chłopiec może mieć ADHD. Nastolatek stanowczo odrzuci tę opinię. Bruno i Karolina wezmą udział w ekstrawaganckiej sesji ślubnej. Nie będą jednak wiedzieć, że Weronika po cichu prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie handlu narkotykami w ich hotelu. Agata dostanie propozycję poprowadzenia nowego projektu, ale będzie to oznaczało trzyletni wyjazd do Tajlandii. To doprowadzi do ostrego konfliktu z Ignacym. Wilk spróbuje zmusić Lucynę, by ponownie podpaliła dom Pyrków.

„Barwy szczęścia” odcinek 3405 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3405. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 24 września 2026 roku w TVP2. Początek o godzinie 20:05. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z poważnymi rodzinnymi i zawodowymi problemami. Najgroźniejsza sytuacja czeka jednak Lucynę, na którą ponownie naciska Wilk.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ich losy łączą sąsiedzkie relacje, przyjaźnie i konflikty. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak