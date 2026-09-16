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W poprzednim odcinku Janka została bez wsparcia siostry podczas organizacji pogrzebu ojca, dlatego szukała oparcia w Mariuszu. W redakcji „Szoku” wybuchł za to konflikt między Weroniką a Modrzyckim. Weronika oskarżyła go, że przyjął korzyść majątkową od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Afera sprawiła, że Kornel zaczął rozważać zwolnienia. Marcin coraz gorzej radził sobie z nałogiem Renaty i bezpodstawnie zaatakował Dominikę. Damian uświadomił mu, że sam wpada we współuzależnienie i powinien jak najszybciej rozpocząć terapię. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3405 - streszczenie
Kasia będzie wstrząśnięta, gdy Ksawery, pod wpływem plotek z podwarszawskich Brzezin, oskarży Mariusza o zdradę. W rodzinie zrobi się jeszcze bardziej nerwowo po rozmowie ze szkolnym pedagogiem, który zasugeruje, że chłopiec może mieć ADHD. Nastolatek stanowczo odrzuci tę opinię. Bruno i Karolina wezmą udział w ekstrawaganckiej sesji ślubnej. Nie będą jednak wiedzieć, że Weronika po cichu prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie handlu narkotykami w ich hotelu. Agata dostanie propozycję poprowadzenia nowego projektu, ale będzie to oznaczało trzyletni wyjazd do Tajlandii. To doprowadzi do ostrego konfliktu z Ignacym. Wilk spróbuje zmusić Lucynę, by ponownie podpaliła dom Pyrków.
„Barwy szczęścia” odcinek 3405 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3405. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 24 września 2026 roku w TVP2. Początek o godzinie 20:05. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z poważnymi rodzinnymi i zawodowymi problemami. Najgroźniejsza sytuacja czeka jednak Lucynę, na którą ponownie naciska Wilk.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ich losy łączą sąsiedzkie relacje, przyjaźnie i konflikty. W obsadzie są między innymi:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak