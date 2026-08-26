W ostatnich odcinkach "Panny młodej" na pierwszy plan wysunęły się skomplikowane relacje, które doprowadziły do napięć zarówno w rezydencji, jak i poza nią. Derya wpłaciła zaliczkę za salon fryzjerski, licząc na szybkie domknięcie transakcji. W tym samym czasie Sila straciła panowanie nad sobą i zaatakowała nieznajomego mężczyznę. Hancer ostro pokłóciła się z Cihanem, a poszło o sprawy związane z działaniem fundacji. Engin zabrał Silę do siebie, żeby mogła się uspokoić i odciąć od narastających problemów. Mukadder zaczęła łączyć fakty i w końcu domyśliła się, kto może stać za próbami szantażu. Czy te wydarzenia odbiją się na przebiegu nadchodzącej kwesty?

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"Panna młoda" odc. 188 - streszczenie

W nowym odcinku Ertugrul otwarcie skrytykuje decyzje Cihana. Derya wystroi się i mimo braku zaproszenia pojawi się na kweście. Początek wydarzenia rozczaruje, bo zbiórka nie przyniesie oczekiwanych pieniędzy. Sytuacja zmieni się dopiero wtedy, gdy Sila wygłosi poruszającą przemowę do gości. Jej słowa poruszą gości i sprawią, że zbiórka wreszcie ruszy. Widząc, jak to się rozkręca, Derya zadeklaruje dużą dotację na ten cel.

"Panna młoda" odc. 188 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Tureckie seriale obyczajowe od dawna przyciągają przed ekrany widzów śledzących losy bohaterów. TVP2 pokazuje premierowe odcinki po południu, więc dla wielu widzów to już stały punkt dnia. Jeśli nie chcesz przegapić odcinka, poniżej znajdziesz datę i godzinę emisji. Odcinek 188 serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany w TVP2 3 września 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o losach młodej Hancer, która jako sierota musiała szybko dorosnąć i zająć się chorym bratem. Jej życie krzyżuje się z Cihanem, bogatym spadkobiercą, który za namową matki wchodzi w zaaranżowane małżeństwo. Choć na początku łączy ich głównie umowa finansowa, z czasem pojawia się między nimi prawdziwe uczucie. To historia walki o szczęście wśród rodzinnych intryg i trudnych wyborów. W serialu występują:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker, Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin