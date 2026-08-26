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W ostatnich odcinkach "La Promesa - pałac tajemnic" nie brakowało podejrzeń i nerwowych decyzji o pieniądzach. Adriano postanowił spłacić dług w banku, sięgając po pieniądze ze sprzedaży drogiego naszyjnika Cataliny. W tym samym czasie Margarita znalazła w pokoju córki niebezpieczną substancję i tylko utwierdziła się w przekonaniu, że Martina jest winna. Lope wreszcie przyznał się do kłamstw, choć kosztowało go to sporo wstydu i przełknięcia dumy. Virtudes z kolei musiała pogodzić się z tym, że nie dostanie zgody, by mieszkać z synkiem na terenie majątku. Co te wydarzenia oznaczają dla mieszkańców pałacu?
La Promesa - pałac tajemnic odc. 469 - streszczenie
Markiza jest pewna, że to Martina próbowała otruć hrabiego de Ayalę, choć dziewczyna stanowczo temu zaprzecza. Alonso próbuje interweniować i przekonać poszkodowanego, by nie składał formalnego oskarżenia przeciwko jego bratanicy. Do pałacu wraca Catalina. Rezygnuje z kryjówki w hangarze, bo chce bronić kuzynki, ale od razu wdaje się w ostrą kłótnię z macochą. Jana wciąż ukrywa przed Petrą, że Pia żyje, jednak gospodyni zaczyna coś podejrzewać. Lope, ciężko pobity przez bandytów, wraca do sił i do pracy w kuchni. Tam dowiaduje się, że jego długi spłacił zarządca La Promesy. Tymczasem Santos naciska na Verę i zmusza ją, by poszła z nim na miejską zabawę.
La Promesa - pałac tajemnic odc. 469 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"La Promesa - pałac tajemnic" można oglądać regularnie w telewizji publicznej. Każdy odcinek dokłada kolejną porcję intryg i spięć między arystokracją a służbą, więc łatwo coś przegapić. Odcinek 469 TVP2 pokaże 3 września 2026 roku o 15:05.
La Promesa - pałac tajemnic - opis serialu i obsada
"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku na południu kraju. Historia skupia się na Janie, która trafia do wpływowego rodu Luján i próbuje odkryć prawdę o tragedii, jaka spotkała jej rodzinę. Plan zemsty szybko komplikuje się przez uczucie do syna markiza. W pałacu obok blichtru są też szantaże, zdrady i napięte relacje między państwem a służbą. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)