W ostatnich odcinkach "La Promesa - pałac tajemnic" nie brakowało podejrzeń i nerwowych decyzji o pieniądzach. Adriano postanowił spłacić dług w banku, sięgając po pieniądze ze sprzedaży drogiego naszyjnika Cataliny. W tym samym czasie Margarita znalazła w pokoju córki niebezpieczną substancję i tylko utwierdziła się w przekonaniu, że Martina jest winna. Lope wreszcie przyznał się do kłamstw, choć kosztowało go to sporo wstydu i przełknięcia dumy. Virtudes z kolei musiała pogodzić się z tym, że nie dostanie zgody, by mieszkać z synkiem na terenie majątku. Co te wydarzenia oznaczają dla mieszkańców pałacu?

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La Promesa - pałac tajemnic odc. 469 - streszczenie

Markiza jest pewna, że to Martina próbowała otruć hrabiego de Ayalę, choć dziewczyna stanowczo temu zaprzecza. Alonso próbuje interweniować i przekonać poszkodowanego, by nie składał formalnego oskarżenia przeciwko jego bratanicy. Do pałacu wraca Catalina. Rezygnuje z kryjówki w hangarze, bo chce bronić kuzynki, ale od razu wdaje się w ostrą kłótnię z macochą. Jana wciąż ukrywa przed Petrą, że Pia żyje, jednak gospodyni zaczyna coś podejrzewać. Lope, ciężko pobity przez bandytów, wraca do sił i do pracy w kuchni. Tam dowiaduje się, że jego długi spłacił zarządca La Promesy. Tymczasem Santos naciska na Verę i zmusza ją, by poszła z nim na miejską zabawę.

La Promesa - pałac tajemnic odc. 469 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"La Promesa - pałac tajemnic" można oglądać regularnie w telewizji publicznej. Każdy odcinek dokłada kolejną porcję intryg i spięć między arystokracją a służbą, więc łatwo coś przegapić. Odcinek 469 TVP2 pokaże 3 września 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku na południu kraju. Historia skupia się na Janie, która trafia do wpływowego rodu Luján i próbuje odkryć prawdę o tragedii, jaka spotkała jej rodzinę. Plan zemsty szybko komplikuje się przez uczucie do syna markiza. W pałacu obok blichtru są też szantaże, zdrady i napięte relacje między państwem a służbą. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)