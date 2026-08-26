"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 469

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-26 6:03

W odcinku 469 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" w pałacu robi się naprawdę nerwowo. Po oskarżeniach o próbę otrucia Martina zostaje sama przeciwko podejrzeniom, a część domowników próbuje jeszcze ugasić konflikt z hrabią de Ayalą. Do tego niespodziewany powrót jednej z osób dolewa oliwy do ognia, zamiast przynieść ulgę.

W ostatnich odcinkach "La Promesa - pałac tajemnic" nie brakowało podejrzeń i nerwowych decyzji o pieniądzach. Adriano postanowił spłacić dług w banku, sięgając po pieniądze ze sprzedaży drogiego naszyjnika Cataliny. W tym samym czasie Margarita znalazła w pokoju córki niebezpieczną substancję i tylko utwierdziła się w przekonaniu, że Martina jest winna. Lope wreszcie przyznał się do kłamstw, choć kosztowało go to sporo wstydu i przełknięcia dumy. Virtudes z kolei musiała pogodzić się z tym, że nie dostanie zgody, by mieszkać z synkiem na terenie majątku. Co te wydarzenia oznaczają dla mieszkańców pałacu?

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La Promesa - pałac tajemnic odc. 469 - streszczenie

Markiza jest pewna, że to Martina próbowała otruć hrabiego de Ayalę, choć dziewczyna stanowczo temu zaprzecza. Alonso próbuje interweniować i przekonać poszkodowanego, by nie składał formalnego oskarżenia przeciwko jego bratanicy. Do pałacu wraca Catalina. Rezygnuje z kryjówki w hangarze, bo chce bronić kuzynki, ale od razu wdaje się w ostrą kłótnię z macochą. Jana wciąż ukrywa przed Petrą, że Pia żyje, jednak gospodyni zaczyna coś podejrzewać. Lope, ciężko pobity przez bandytów, wraca do sił i do pracy w kuchni. Tam dowiaduje się, że jego długi spłacił zarządca La Promesy. Tymczasem Santos naciska na Verę i zmusza ją, by poszła z nim na miejską zabawę.

La Promesa - pałac tajemnic odc. 469 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"La Promesa - pałac tajemnic" można oglądać regularnie w telewizji publicznej. Każdy odcinek dokłada kolejną porcję intryg i spięć między arystokracją a służbą, więc łatwo coś przegapić. Odcinek 469 TVP2 pokaże 3 września 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku na południu kraju. Historia skupia się na Janie, która trafia do wpływowego rodu Luján i próbuje odkryć prawdę o tragedii, jaka spotkała jej rodzinę. Plan zemsty szybko komplikuje się przez uczucie do syna markiza. W pałacu obok blichtru są też szantaże, zdrady i napięte relacje między państwem a służbą. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Portret Martiny z serialu La Promesa - pałac tajemnic. O oskarżeniach wobec bohaterki przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 6

Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic