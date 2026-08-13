W ostatnich odcinkach „Dziedzictwa” działo się sporo, a kolejne zwroty akcji tylko skomplikowały sytuację w rezydencji. Poyraz był już prawie pewien, że Nana zaczyna odwzajemniać jego uczucia, więc znów próbował dokończyć ich rozmowę. Ona jednak uparcie uciekała od tematu i zostawiła go z mnóstwem znaków zapytania. W tym czasie Aynur dostała kwiaty i zaproszenie na kolację od Kvanca, ale mimo namów Adalet wciąż myślała o Sinanie. Sinan planował romantyczny wieczór z Ezgi, a Mert wyznał Nanie, że od dawna czuje coś do Nazli. Co z tego wyniknie w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 1007 - streszczenie

Nana nadal nie zdobywa się na szczerość i unika poważnej rozmowy z Poyrazem. Tymczasem Mert prosi ją o pomoc, bo chce wreszcie wyznać Nazli, co do niej czuje, a Nana znów ląduje w roli powierniczki. Poyraz ma też własny problem, bo dostaje kuszącą, ale bardzo ryzykowną propozycję związaną z nielegalnymi walkami. Napięcie rośnie również na kolacji Aynur i Kvana, gdy zazdrosny Sinan zjawia się w restauracji z Ezgi. Kiedy Kvan musi nagle wyjść, Sinan próbuje przekonać Aynur, żeby pozwoliła się odwieźć do domu. Na koniec Poyraz podsłuchuje rozmowę Nany z Mertem i zaczyna podejrzewać, że w jej życiu pojawił się ktoś jeszcze.

"Dziedzictwo" odc. 1007 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie być na bieżąco z „Dziedzictwem”, warto pilnować terminów emisji. Odcinek 1007 TVP1 pokaże we wtorek 20 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Tureckie „Dziedzictwo” to serial o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem fabuła mocno się zmieniła i na pierwszy plan wysunęła się Nana. Po serii tragicznych wydarzeń bohaterka próbuje ułożyć sobie życie, a ważną rolę odgrywa w nim Poyraz. Serial wciąż trzyma widzów przy ekranach dzięki emocjom i dynamicznym wątkom. W obsadzie występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)