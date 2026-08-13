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W ostatnich odcinkach „Dziedzictwa” działo się sporo, a kolejne zwroty akcji tylko skomplikowały sytuację w rezydencji. Poyraz był już prawie pewien, że Nana zaczyna odwzajemniać jego uczucia, więc znów próbował dokończyć ich rozmowę. Ona jednak uparcie uciekała od tematu i zostawiła go z mnóstwem znaków zapytania. W tym czasie Aynur dostała kwiaty i zaproszenie na kolację od Kvanca, ale mimo namów Adalet wciąż myślała o Sinanie. Sinan planował romantyczny wieczór z Ezgi, a Mert wyznał Nanie, że od dawna czuje coś do Nazli. Co z tego wyniknie w kolejnym odcinku?
"Dziedzictwo" odc. 1007 - streszczenie
Nana nadal nie zdobywa się na szczerość i unika poważnej rozmowy z Poyrazem. Tymczasem Mert prosi ją o pomoc, bo chce wreszcie wyznać Nazli, co do niej czuje, a Nana znów ląduje w roli powierniczki. Poyraz ma też własny problem, bo dostaje kuszącą, ale bardzo ryzykowną propozycję związaną z nielegalnymi walkami. Napięcie rośnie również na kolacji Aynur i Kvana, gdy zazdrosny Sinan zjawia się w restauracji z Ezgi. Kiedy Kvan musi nagle wyjść, Sinan próbuje przekonać Aynur, żeby pozwoliła się odwieźć do domu. Na koniec Poyraz podsłuchuje rozmowę Nany z Mertem i zaczyna podejrzewać, że w jej życiu pojawił się ktoś jeszcze.
"Dziedzictwo" odc. 1007 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli chcecie być na bieżąco z „Dziedzictwem”, warto pilnować terminów emisji. Odcinek 1007 TVP1 pokaże we wtorek 20 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Tureckie „Dziedzictwo” to serial o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem fabuła mocno się zmieniła i na pierwszy plan wysunęła się Nana. Po serii tragicznych wydarzeń bohaterka próbuje ułożyć sobie życie, a ważną rolę odgrywa w nim Poyraz. Serial wciąż trzyma widzów przy ekranach dzięki emocjom i dynamicznym wątkom. W obsadzie występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)