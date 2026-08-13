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„Akacjowa 38” od dawna przyzwyczaiła widzów do nagłych zwrotów akcji i skomplikowanych relacji między bohaterami. W poprzednim odcinku mieszkańcy kamienicy drżeli o zdrowie małego Moisesa, a jego stan niepokoił wszystkich. Lucia chciała naprawić okna na poddaszu, ale don Felipe kategorycznie się temu sprzeciwił. Artur zastanawiał się nad wizytą u specjalisty, a Silvia bała się, że jej oprawca wyjdzie na wolność. W tym czasie Antonito z zapałem pracował nad wynalazkiem, choć ojciec naciskał, żeby zajął się sprawami klientów. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 939 - streszczenie
W 939. odcinku sytuacja Samuela mocno się komplikuje. Przekupiony przez niego lekarz nagle wycofuje się ze współpracy i oddaje Moisesa pod opiekę koledze po fachu. Samuel wpada w furię, bo jego misternie ułożony plan nagle się sypie. Antonito też nie ma łatwo. Spóźnia się na konkurs i na początku surowe jury go dyskwalifikuje. Sytuację odwraca stanowcza Lolita. Groźbami wymusza na jurorach zmianę decyzji i to Antonito dostaje główną nagrodę. Pojawia się też promyk nadziei u pułkownika Valverde. Dostrzega blask lampy i zaczyna wierzyć, że może znów będzie widział.
"Akacjowa 38" odc. 939 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Odcinki „Akacjowej 38” można oglądać regularnie na TVP1. Serial leci codziennie, a widzowie śledzą historie mieszkańców madryckiej kamienicy. Jeśli nie chcecie przegapić nowego odcinka, zarezerwujcie sobie czas późnym popołudniem. Odcinek 939 TVP1 pokaże 21 sierpnia 2026 roku. Emisja zacznie się na TVP1 o 18:25.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to kostiumowa telenowela, której akcja przenosi widzów do Madrytu z początku ubiegłego wieku. Serial opowiada o rodzinach mieszkających w eleganckiej kamienicy, gdzie podziały klasowe przeplatają się z prywatnymi dramatami. Serial zyskał uznanie dzięki dopracowanym detalom i wciągającym wątkom, w których nie brakuje romansów i dawnych tajemnic. Wyraziste postacie sprawiają, że kolejne odcinki ogląda się z przyjemnością. W obsadzie serialu są między innymi:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)