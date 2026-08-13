„Akacjowa 38” od dawna przyzwyczaiła widzów do nagłych zwrotów akcji i skomplikowanych relacji między bohaterami. W poprzednim odcinku mieszkańcy kamienicy drżeli o zdrowie małego Moisesa, a jego stan niepokoił wszystkich. Lucia chciała naprawić okna na poddaszu, ale don Felipe kategorycznie się temu sprzeciwił. Artur zastanawiał się nad wizytą u specjalisty, a Silvia bała się, że jej oprawca wyjdzie na wolność. W tym czasie Antonito z zapałem pracował nad wynalazkiem, choć ojciec naciskał, żeby zajął się sprawami klientów. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 939 - streszczenie

W 939. odcinku sytuacja Samuela mocno się komplikuje. Przekupiony przez niego lekarz nagle wycofuje się ze współpracy i oddaje Moisesa pod opiekę koledze po fachu. Samuel wpada w furię, bo jego misternie ułożony plan nagle się sypie. Antonito też nie ma łatwo. Spóźnia się na konkurs i na początku surowe jury go dyskwalifikuje. Sytuację odwraca stanowcza Lolita. Groźbami wymusza na jurorach zmianę decyzji i to Antonito dostaje główną nagrodę. Pojawia się też promyk nadziei u pułkownika Valverde. Dostrzega blask lampy i zaczyna wierzyć, że może znów będzie widział.

"Akacjowa 38" odc. 939 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinki „Akacjowej 38” można oglądać regularnie na TVP1. Serial leci codziennie, a widzowie śledzą historie mieszkańców madryckiej kamienicy. Jeśli nie chcecie przegapić nowego odcinka, zarezerwujcie sobie czas późnym popołudniem. Odcinek 939 TVP1 pokaże 21 sierpnia 2026 roku. Emisja zacznie się na TVP1 o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to kostiumowa telenowela, której akcja przenosi widzów do Madrytu z początku ubiegłego wieku. Serial opowiada o rodzinach mieszkających w eleganckiej kamienicy, gdzie podziały klasowe przeplatają się z prywatnymi dramatami. Serial zyskał uznanie dzięki dopracowanym detalom i wciągającym wątkom, w których nie brakuje romansów i dawnych tajemnic. Wyraziste postacie sprawiają, że kolejne odcinki ogląda się z przyjemnością. W obsadzie serialu są między innymi:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)