„Akacjowa 38” odc. 970 - streszczenie

Służące zażądają przeniesienia stróża, który rozwiesił plakaty ośmieszające Servanda. Samuel upewni się, że Lucia nikomu nie zdradziła, iż jest córką markiza i markizy de Valmez. Maria oskarży stróża o podrzucenie pieniędzy do kieszeni fartucha, a Casilda stanie po jej stronie. Samuel oznajmi też, że opinia markizy de Urrutia o jego biżuterii nic go nie obchodzi. Przeor Zakonu Leżącego Chrystusa wezwie Joaquina na rozmowę.

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„Akacjowa 38” odc. 971 - streszczenie

Samuel nadal będzie namawiał Lucię, by nie mówiła Celii, że jest córką de Valmezów. Kobieta zdradzi jednak ten sekret księdzu Telmo podczas spowiedzi. Z winy Cesarea Servando spędzi noc na dworze, zachoruje na zapalenie płuc i będzie w ciężkim stanie. Higinio odmówi leczenia, powołując się na szpitalne przepisy. Don Ramon postanowi więc zapłacić za opiekę lekarską.

„Akacjowa 38” odc. 972 - streszczenie

Podczas bankietu dla stałych klientów La Deliciosy Inigo ogłosi, że nikt w szpitalu nie zna doktora Baezy. Baeza wymyśli przekonującą historię o tajnych badaniach nad lekami i będzie tłumaczył, że z tego powodu personel nie może ujawnić jego tożsamości. Wraz z Marią postanowi przyspieszyć realizację planu. Ksiądz Telmo obieca Lucii, że ustali, dlaczego spotkał ją taki los. Servando zacznie mieć urojenia, a Flora pomoże służącym sprzedawać eliksir na poprawę męskości, by zdobyć pieniądze na jego leczenie.

„Akacjowa 38” odc. 973 - streszczenie

Lucia będzie przytłoczona nową sytuacją. Rosina wyjawi mężowi powód swojej depresji, a ten pójdzie do Higinia i postawi mu ultimatum. Zażąda, by zapłacił czynsz albo się wyprowadził. Zasugeruje też, że Higinio może pozbyć się Marii. Samuel odwiedzi Joaquina i wspólnie ustalą, że zajmą się spadkiem Lucii. Chory Servando opowie Casildzie, jak kiedyś doprowadził do zawarcia związku przez dwie kobiety. Leonor postanowi opisać tę historię.

„Akacjowa 38” odc. 974 - streszczenie

Higinio opowie Marii, jak w szpitalu podszył się pod lekarza. Wmówił wtedy Rosinie, że to on operował Liberta. Lucia oznajmi księdzu Telmo, że zrzeka się spadku na rzecz Zakonu Chrystusa Leżącego, i poprosi, by pojechał z nią do Salamanki. Duchowny wyzna jej, że rodzice wyrzekli się jej, ponieważ byli rodzeństwem. Leonor będzie chciała usłyszeć od chorego Servanda, jak pomógł dwóm kochającym się lesbijkom. Servando pozostanie jednak przekonany, że wkrótce umrze.

„Akacjowa 38” odcinki 970-974: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień