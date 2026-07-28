Wspólna noc i udawana miłość przed Cennet

Sytuacja w domu robi się niezwykle napięta po powrocie Poyraza i Nany ze szpitala. Małżonkowie stoją przed ogromnym wyzwaniem – muszą stworzyć idealną iluzję i udawać przed Cennet, że są w pełni szczęśliwym, kochanym i dogadującym się małżeństwem. Splot niefortunnych wydarzeń oraz chęć zachowania wiarygodności zmuszają ich do podjęcia trudnej decyzji. Chcąc nie chcąc, Nana i Poyraz spędzają całą noc w jednym łóżku. Niezręczna bliskość wywołuje mnóstwo skrajnych emocji, a tłumione uczucia zaczynają powoli dawać o sobie znać.

Kawa Sinana z Aynur i niebezpieczny plan Semiha

W tym samym czasie atmosfera w domu Sinana staje się niemal nie do zniesienia. Szukając chwili oddechu od ciągłych kłótni, stresu i nieporozumień, mężczyzna postanawia zaprosić Aynur na spokojną kawę poza domem. Pragnie przynajmniej na moment odciąć się od narastających problemów. Tymczasem w cieniu rozgrywa się znacznie groźniejsza gra. Semih dopracowuje szczegóły planu pozbycia się niebezpiecznego Burhana. Mężczyzna zamierza przekazać przestępcy sfałszowane pieniądze i złapać go w przemyślaną zasadzkę, z której nie będzie już ucieczki.

Tajny plan Poyraza i udział Merta

Poyraz nie ma zamiaru biernie przyglądać się ruchom Semiha. Na własną rękę przygotowuje potajemną akcję, by osobiście dopaść Burhana i wyrównać z nim dawne rachunki. Aby plan zakończył się sukcesem, musi upewnić się, że Nana nie stanie mu na drodze i nie dowie się o grożącym niebezpieczeństwie. Zmusza Merta, aby ten wymyślił wiarygodny powód i odciągnął kobietę jak najdalej od domu. Rozpoczyna się wyścig z czasami, w którym każdy fałszywy krok może kosztować ludzkie życie.

Data i godzina emisji 996. odcinka serialu "Dziedzictwo"

Dziedzictwo, odcinek 996 – emisja w sobotę, 1 sierpnia na TVP1 o godz. 16:00. Odcinek będzie dostępny również online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" – opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yusuf pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

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