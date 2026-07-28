Tajemniczy wybieg Poyraza i bezradność Nany

Nana z całego serca oddaje się opiece nad rannym mężem. Robi wszystko, aby zapewnić mu spokój i umożliwić szybki powrót do zdrowia. Poyraz doskonale zdaje sobie sprawę z troski kobiety, jednak postanawia wykorzystać jej zaufanie. Przed małżonką odgrywa rolę osłabionego pacjenta, który posłusznie wykonuje wszystkie polecenia i nie ma siły na najmniejszy ruch. Gdy tylko Nana na chwilę opuszcza pokój, by zająć się domowymi obowiązkami, mężczyzna natychmiast zrzuca maskę potulnego chorego. Wraz ze swoimi zaufanymi ludźmi przygotowuje szybką akcję i bez wiedzy żony wymyka się z posiadłości.

Przełom w śledztwie i pułapka na Burhana

Poyraz nie zamierza tracić ani chwili. Odnajduje i przesłuchuje pojmanego wcześniej wspólnika Burhana. Brutalny i zdecydowany nacisk przynosi oczekiwane rezultaty – przestępca pęka i wyjawia niezwykle cenne informacje. Udostępnia śledczym dokładny czas oraz miejsce planowanego spotkania Burhana z człowiekiem, który ma mu dostarczyć pokaźną sumę pieniędzy. Pozyskane szczegóły dają Poyrazowi ogromną przewagę i pozwalają przygotować precyzyjną zasadzkę, która może raz na zawsze wyeliminować groźne niebezpieczeństwo.

Dramat Ibrahima oraz miłosna zazdrość Aynur

Równolegle na komendzie dochodzi do niezwykle osobliwych wydarzeń. Ibrahim, pragnąc sprawdzić się w roli odpowiedzialnego opiekuna i poczuć smak ojcostwa, postanawia zaopiekować się rybką podarowaną przez Kirpiego. Niestety, nadmiar troski okazuje się tragiczny w skutkach. Nadgorliwy policjant ciągle karmi małego pupilka, co doprowadza do jego nagłej śmierci z przejedzenia. Ibrahim jest przerażony własną lekkomyślnością i wpada w panikę. Z kolei w relacjach osobistych Sinana robi się wyjątkowo gorąco. Aynur z coraz większym trudem ukrywa zazdrość o Ezgi, która bezczelnie i sprytnie gra na uczuciach mężczyzny.

Data i godzina emisji 995. odcinka serialu "Dziedzictwo"

Dziedzictwo, odcinek 995 – emisja w piątek, 31 lipca na TVP1 o godz. 16:00. Odcinek będzie dostępny również online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" – opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yusuf pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

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