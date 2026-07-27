Dziedzictwo, odcinek 991: Mroczny plan Cennet i Semiha! Zabiją Poyraza, aby prawda nie wyszła na jaw? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 991 - poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 991 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel każe Semihowi odnaleźć Burhana i się z nim rozliczyć nim operacja Poyraza się skończy, a on odzyska przytomność i zacznie węszyć w sprawie porwania Nany, do którego dojdzie właśnie z winy jej brata. Ale niestety Semihowi się to nie uda, bo po postrzeleniu Kilica diler zniknie bez śladu, nie chcąc być w nie zamieszany.

W 991 odcinku serialu "Dziedzictwo" zrezygnowany Semih wróci do szpitala, gdzie Poyraz będzie już po zabiegu, który przeżyje. Tyle tylko, że jeszcze nie odzyska przytomności, bo będzie w trakcie podawania kroplówki. Ale to będzie już kwestia czasu aż w końcu Kilic się obudzi.

Tak Cansel postanowi załatwić Poyraza w 991 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Oczywiście, w 991 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel doskonale zda sobie z tego sprawę, dlatego postanowi zadziałać odpowiednio wcześniej. Siostra poleci bratu przeciąć kabel od jego kroplówki, aby opóźnić jego powrót do zdrowia, czym już przerazi nawet Semiha, który zacznie się bać, że sam mógłby być posądzony o morderstwo! Ale Cansel nie ustąpi!

- Co tu robisz? - spyta Cansel.

- Szukałem go, ale przepadł jak kamień w wodę - wyjawi jej Semih.

- Operacja się udała. Poyraz wkrótce dojdzie do siebie i znowu zacznie węszyć. Trzeba opóźnić jego powrót do zdrowia, skoro nie znalazłeś Burhana. Przebij przewód kroplówki, ja wyprowadzę stąd rodzinę - poleci mu siostra.

- A jeśli zabijemy go? - przerazi się jej brat.

- Nic mu nie będzie. Rób, co mówię - nakaże mu Cansel.

W tym momencie w 991 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel podejdzie do Cennet i postanowi zabrać ją z korytarza, aby jej brat mógł na spokojnie wejść do Poyraza. Zwłaszcza, gdy i Nazli już opuści jego salę. I choć początkowo matka Kilica nie będzie chciała się stamtąd ruszyć, to ostatecznie cwana synowa ją do tego przekona i zabierze ją stamtąd razem z Sibel.

- Mamo, chodź przewietrzymy się. Sahin zasłabł. Ty też opadasz z sił - zaproponuje jej synowa.

- Nigdzie nie pójdę. Nie ruszę się stąd, dopóki mój syn się nie obudzi - Cennet postawi sprawę jasno, ale i Cansel nie ustąpi - Jesteś wyczerpana. Dobrze ci zrobi gorąca herbata. Musisz nabrać sił. Poraz będzie cię potrzebował. Chodź.

Kilic umrze w 991 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

I w efekcie w 991 odcinku serialu "Dziedzictwo" podstępnej Cansel uda się przekonać Cennet, dzięki czemu Semih będzie mógł wkroczyć do akcji. Mężczyzna wykona wszystko zgodnie z poleceniem siostry, przez co kroplówka Poyraza cała się rozleje, a on nie otrzyma leków.

Czy w 991 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kilic umrze? Na szczęście nie, bo w ostatniej chwili męża uratuje Nana, która zauważy przeciekający przewód i natychmiast zawoła Nazli, która założy nową kroplówkę, a Semih już jej nie uszkodzi, bo po wcześniej akcji zniknie ze szpitala. I dzięki temu Poyraz w końcu odzyska przytomność!

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