Barwy szczęścia. Kolejny sezon, kolejne problemy. Małgorzata pomoże Natalii wyjść na prostą

Małgorzata i Jerzy zaproponują wsparcie w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Nadchodzące epizody popularnej produkcji ukażą starania Natalii o otwarcie nowego rozdziału w życiu. Po niedawnych perypetiach bohaterka uzna, że potrzebuje własnego lokum, by zapewnić sobie i małej Lei (Lena Sobota) spokój oraz stabilizację. Te plany szybko spotkają się z reakcją Małgorzaty. Obserwując zmagania córki z nadmiarem obowiązków, seniorka postanowi zareagować. Wspólnie z Jerzym (Bronisław Wrocławski) zaoferują Natalii schronienie pod swoim dachem na tak długo, jak tylko będzie to konieczne.

– Możemy się zająć Leą…

Z informacji podanych przez portal swiatseriali.interia.pl wynika, że propozycja spotka się ze stanowczą odpowiedzią Natalii.

– Nie chcę wam siedzieć na głowie

Natalia postawi na stabilizację Lei w nowym mieszkaniu

Dla prawniczki priorytetem pozostanie dobro jej dziecka. Bohaterka stanowczo sprzeciwi się wizji ciągłych przeprowadzek i konieczności ciągłego adaptowania się dziewczynki do nowych miejsc.

– Nie chcę tułać się z Leą po wynajmowanych kawalerkach. Dziś tu, jutro tam. Lea potrzebuje stabilności

Argumenty córki nie przekonają jednak Małgorzaty, która oceni sytuację zupełnie inaczej. W jej opinii fundamentem dziecięcego bezpieczeństwa nie jest wielkość posiadanego mieszkania, lecz oparcie w rodzinie.

– Stabilność dziecku zapewniają nie cztery kąty, ale obecność matki... i bliskość dziadków

Rodzice pomogą Natalii w wynajmie mieszkania od Jaworskiego

Mimo niezależności Natalii, Małgorzata nie zamierza rezygnować z niesienia pomocy. Widząc bezowocne poszukiwania idealnego lokum, seniorka aktywnie zaangażuje się w znajdowanie alternatywnych rozwiązań, pragnąc za wszelką cenę ułatwić córce ten trudny, życiowy start. Koniec końców padnie decyzja o wynajęciu mieszkania należącego do Jaworskiego (Jacek Kałucki). W tym procesie prawniczka również nie zostanie pozostawiona sama sobie. Oględzinom lokalu będzie towarzyszył Jerzy, który z miejsca przystąpi do wytykania usterek, mając na celu wynegocjowanie korzystniejszej ceny najmu. Wszystko wskazuje na to, że w zbliżającym się sezonie wsparcie bliskich będzie dla Natalii nieocenione w obliczu nadciągających wyzwań.

Barwy szczęścia. Oto, co czeka Oliwkę w nowym sezonie. Znów będzie w związku