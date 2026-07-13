Barwy szczęścia. Kolejny sezon, kolejne problemy. Małgorzata pomoże Natalii wyjść na prostą

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Małgorzata i Jerzy zaproponują wsparcie w nowym sezonie "Barw szczęścia"
Nadchodzące epizody popularnej produkcji ukażą starania Natalii o otwarcie nowego rozdziału w życiu. Po niedawnych perypetiach bohaterka uzna, że potrzebuje własnego lokum, by zapewnić sobie i małej Lei (Lena Sobota) spokój oraz stabilizację. Te plany szybko spotkają się z reakcją Małgorzaty. Obserwując zmagania córki z nadmiarem obowiązków, seniorka postanowi zareagować. Wspólnie z Jerzym (Bronisław Wrocławski) zaoferują Natalii schronienie pod swoim dachem na tak długo, jak tylko będzie to konieczne.
– Możemy się zająć Leą…
Z informacji podanych przez portal swiatseriali.interia.pl wynika, że propozycja spotka się ze stanowczą odpowiedzią Natalii.
– Nie chcę wam siedzieć na głowie
Natalia postawi na stabilizację Lei w nowym mieszkaniu
Dla prawniczki priorytetem pozostanie dobro jej dziecka. Bohaterka stanowczo sprzeciwi się wizji ciągłych przeprowadzek i konieczności ciągłego adaptowania się dziewczynki do nowych miejsc.
– Nie chcę tułać się z Leą po wynajmowanych kawalerkach. Dziś tu, jutro tam. Lea potrzebuje stabilności
Argumenty córki nie przekonają jednak Małgorzaty, która oceni sytuację zupełnie inaczej. W jej opinii fundamentem dziecięcego bezpieczeństwa nie jest wielkość posiadanego mieszkania, lecz oparcie w rodzinie.
– Stabilność dziecku zapewniają nie cztery kąty, ale obecność matki... i bliskość dziadków
Rodzice pomogą Natalii w wynajmie mieszkania od Jaworskiego
Mimo niezależności Natalii, Małgorzata nie zamierza rezygnować z niesienia pomocy. Widząc bezowocne poszukiwania idealnego lokum, seniorka aktywnie zaangażuje się w znajdowanie alternatywnych rozwiązań, pragnąc za wszelką cenę ułatwić córce ten trudny, życiowy start. Koniec końców padnie decyzja o wynajęciu mieszkania należącego do Jaworskiego (Jacek Kałucki). W tym procesie prawniczka również nie zostanie pozostawiona sama sobie. Oględzinom lokalu będzie towarzyszył Jerzy, który z miejsca przystąpi do wytykania usterek, mając na celu wynegocjowanie korzystniejszej ceny najmu. Wszystko wskazuje na to, że w zbliżającym się sezonie wsparcie bliskich będzie dla Natalii nieocenione w obliczu nadciągających wyzwań.