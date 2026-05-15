Relacja Ferita i Ayse od kilku odcinków znajduje się w coraz większym kryzysie, a źródłem wszystkich problemów okazuje się Derya. Prokuratorka nie zamierza pogodzić się z tym, że Ferit chce układać sobie życie z Ayse, dlatego konsekwentnie realizuje plan skłócenia byłych kochanków, którzy od jakiegoś czasu zaczęli się dogadywać, głównie ze względu na córkę.

Manipulacja Deryi doprowadziła do wyprowadzki Ferita

W odcinku 924 Derya posunęła się do manipulacji – zadzwoniła do Ferita, udając ofiarę napaści. Policjant natychmiast ruszył jej na pomoc, ukrywając jednak przed Ayse, że jedzie właśnie do Deryi. Kiedy Ayse przypadkiem odkryła prawdę, jej zaufanie do Ferita zostało mocno nadszarpnięte. To wydarzenie uruchomiło lawinę wzajemnych pretensji.

Kolejne dni przyniosły jedynie eskalację konfliktu. Ayse zaczęła dostrzegać zagrożenie ze strony Leyli, za którą tak naprawdę kryje się właśnie Derya. Mimo zapewnień Ferita, że nic go z nią nie łączy, Ayse nie była w stanie uwierzyć w jego niewinność. Derya skutecznie podsycała atmosferę nieufności, a każde kolejne nieporozumienie działało na jej korzyść.

W 927. odcinku sytuacja osiągnęła punkt niemal bez wyjścia. Ayse coraz bardziej zamykała się na tłumaczenia Ferita, a on sam miał dość ciągłych oskarżeń i zazdrości. W 928. odcinku policjant nie wytrzymuje napięcia i postanawia się wyprowadzić. Dla Deryi to moment zwycięstwa – wygląda na to, że jej intryga zakończyła się pełnym sukcesem.

Ciało w zagajniku - Derya drży o swoją przyszłość

Los szybko jednak odbiera jej powody do radości. Komendant przydziela Feritowi nową sprawę: chodzi o morderstwo kobiety, której ciało odnaleziono w zagajniku. Gdy Derya słyszy szczegóły, natychmiast domyśla się, że ofiarą może być Leyla. To odkrycie wywołuje u niej ogromny strach. Jeśli Ferit połączy fakty i odkryje związek Deryi ze sprawą, konsekwencje mogą być dla niej katastrofalne. Nowe śledztwo może więc nie tylko odmienić życie Ferita, ale też doprowadzić do upadku kobiety, która tak długo sterowała wydarzeniami z ukrycia.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 928. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: