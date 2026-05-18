Wybuchowy tydzień w "Na sygnale". To się wydarzy w odcinkach 905-909

"Na sygnale" wraca z nowymi odcinkami, w których znów zobaczymy gwiazdy mediów społecznościowych, a nasi ratownicy zmierzą się z dramatycznymi (i czasem kuriozalnymi) akcjami. Poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące odcinków 905, 906, 907, 908 i 909, których emisja odbędzie się w dniach 18-20 maja.

"Na sygnale", odcinek 905 - gwiazdy TikToka jako niefortunna para

W 905. odcinku gościnnie pojawią się gwiazdy TikToka - Anna i Wojciech Przybylscy (@blogerwojciech, #mążiżonanawesoło) - wcielając się w pechową parę, którą spotka na dyżurze doktor Góra. Poza pracą Artur nagle odkryje, że Beata znalazła sobie… nowego męża! Aktora (w tej roli Michał Snarski), który ma go zastąpić i zagrać u jej boku w filmikach reklamowych do Internetu.

- Pan doktor Góra? Łukasz Jasiński… Miło mi poznać pierwowzór!- Co to jest za pomysł?!- Zastępczy…- Beatka, pozwól na pięterko, kochanie… Bo ja tu czegoś nie rozumiem…- "Beatka, pozwól na pięterko, kochanie…"- Pan sobie pozwala mnie przedrzeźniać?... W moim domu?!- Uczy się roli!- W końcu ma być moim mężem...- W życiu nie miałem żony… Muszę złapać ten klimat, energię!

"Na sygnale", odcinek 906 - przerażenie Basi i kolejny atak hakera

Z kolei w 906. odcinku "Na sygnale" Benio wpadnie na ryzykowny pomysł i postanowi... kupić kampera! Gotów ruszyć w podróż życia - ku radości Tadzika oraz przerażeniu Basi.

- Chcecie kupić kampera? Ekstra!- To jeszcze nie jest przesądzone…- Moglibyśmy pojechać, dokąd chcemy!- O to chodzi, młody! Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady!- Moglibyśmy wyjechać na kilka miesięcy… Nie musiałbym chodzić do szkoły!- Tadzik, nie rozpędzaj się… Nigdy w życiu nie zgodzę się na coś takiego!- Jak demokracja, to demokracja! Głosujmy! Kto jest za kupnem kampera?… Dwa do jednego, chyba zostałaś przegłosowana!

Wiktor z Piotrem będą w szoku, gdy haker Śmieszek zamieści w sieci kolejne nagrania i zażąda nagle od ministra zdrowia trzech milionów złotych - grożąc, że "rozpęta piekło".

- "Zhakuję system informatyczny w całej ochronie zdrowia! Szpitale, pogotowie, przychodnie… Daję wam czas do 18.00. Później kwota wzrośnie do pięciu milionów!"- ...Wiesz, co to by oznaczało?- Totalny paraliż, panikę... Jeden wielki burdel!

"Na sygnale", odcinek 907 - Śmieszek wcale nie żartował

W odcinku numer 907 tablety ratowników nagle przestaną działać, podobnie jak komputery dyspozytorów - właśnie po ataku Śmieszka.

- Adam, tu 23S! Mamy problem z systemem, nie możemy wejść w zgłoszenie…- Jak cała służba ratunkowa na Mazowszu! Czekajcie chwilę… Jak pojawiły się pierwsze zakłócenia, zacząłem notować adresy…

Tymczasem Romek we wtorek trafi przypadkiem w bistro na ostrą kłótnię Leona z Różą... I gdy usłyszy, jak chłopak wybucha przy "ukochanej" gniewem, będzie w szoku.

- Nie mogę zajmować się pacjentami i dzwonić jednocześnie…- Wiesz, co ja tu przeżywałem?! Pomyślałaś o mnie chociaż przez chwilę?... O tym, co ja czuję, kiedy wychodzisz na zmianę i tracę z tobą kontakt?! Nie, bo jesteś samolubna…- Kolego, chyba wystarczy, co?! Przeprosiła cię ze trzy razy, odkąd tu wszedłem!- Podsłuchiwałeś...?- Twój chłopak ochrzania cię tak głośno, że słychać go pewnie w bazie! - Róża ratuje ludziom życie... Jeśli uważasz, że to jest mniej ważne od kawki z tobą... to jesteś, kolego, zwykłym frajerem!A kilka godzin później "kryzys" zaliczy także doktor Góra, gdy wieczorem znów zastanie w domu Łukasza – aktora, którego wynajęła Beata.- ...Wynocha mi z kanapy!!!- Artur, co ty robisz?!- Nikt nie będzie mnie zastępował! Artur Góra jest tylko jeden!- Nie stracisz sponsorów, będę robił, co chcesz… Tylko żadnych więcej udawanych mężów!

"Na sygnale", odcinek 908 - bomba w karetce

Z kolei w 908. odcinku "Na sygnale" Śmieszek na nowo zaatakuje - i tym razem na celownik weźmie Sonię oraz Piotra. Gdy ratownicy będą jechać na wezwanie, z radia dobiegnie nagle głos hakera: "Dzień dobry, gołąbeczki! […] W podwoziu waszej karetki zamontowałem małą niespodziankę! Jeśli Piotr zwolni poniżej limitu 70 kilometrów lub spróbuje zredukować bieg... Cóż, wtedy wszyscy zobaczymy bardzo efektowne fajerwerki!". A chwilę później Sonia odkryje, że pod jednym z foteli rzeczywiście są podejrzane kable.

Dziewczyna zdoła w końcu z rozpędzonego auta wyskoczyć. Piotr pozostanie jednak za kierownicą i skieruje pojazd na obrzeża miasta - licząc na to, że na odludziu eksplozja wyrządzi mniejsze straty. A w drodze zadzwoni do żony…

- Martyna, słuchaj mnie uważnie! Gdyby coś… Powiedz Lidzi, że tata bardzo ją kocha! Że zawsze będę przy niej, jasne?... Obiecaj mi to!- Sam jej to powiesz! Słyszysz mnie?! Nie waż się żegnać!!!- Kocham was... Do zobaczenia...

"Na sygnale", odcinek 909 - kłótnia Leona i Róży

W 909. odcinku trudne chwile znów czekają Różę. Gdy Leon wyzna, że jest fanem hakera Śmieszka, dziewczyna będzie w szoku i od razu się z ukochanym pokłóci. "Mój kolega z pracy mógł zginąć przez tego Śmieszka, idioto! Sorry, ale wracam do domu!". A jej partner… zacznie się po chwili zachowywać jak szaleniec. By ratowniczkę zatrzymać, chłopak nie tylko padnie na kolana, ale… zacznie się też nagle rozbierać, na środku ulicy. A to Potocką zirytuje jeszcze bardziej.

- Zaczekaj! Nie pomyślałem, zachowałem się jak ostatni baran! Przepraszam…- Leon, proszę… Wstań i się ubierz…- Nie! Będę tu klęczał, póki mi nie wybaczysz!- O, nie… Nie będziesz mnie szantażował! Chcesz robić z siebie pajaca? Ok! Ale beze mnie!

Kilka godzin później para jednak się pogodzi - gdy Leon zjawi się u Róży z kwiatami i… znajdzie sprytny sposób, by się usprawiedliwić.

- Odwaliło mi, przepraszam... Nie wiem, czy to przez chorobę… Czasem mam poczucie, że puścił mi jakiś... zawór bezpieczeństwa w głowie! A może to przez leki? Jednego dnia wydaje mi się, że to koniec, że nic ode mnie nie zależy… Drugiego, że mogę wszystko…- Przypomniał mi się ojciec… Też miał takie… zagrywki. Po pijaku potrafił się rozebrać na środku ulicy i tańczyć... Uważał, że to fajne, król życia! Robił wstyd mnie i mamie… i miał to gdzieś.- Powinienem się domyślić…

Czy tym razem chłopak będzie naprawdę szczery? I czy Potocka, po ostatnich kłótniach i "niespodziankach"... powinna mu na nowo zaufać? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "Na sygnale".

