Dziedzictwo, odcinek 928: Gurkan chce wyznać Aynur miłość. Sinan traci grunt pod nogami

Relacja Sinana i Aynur od dłuższego czasu opiera się na niedopowiedzeniach, napięciu i wzajemnym przyciąganiu, którego oboje starają się nie zauważać. Przełom nastąpił, gdy Adalet zaczęła dostrzegać, że między jej synem a gosposią rodzi się niebezpieczna bliskość. W 921. odcinku matka Sinana poprosiła go, by nie dawał Aynur nadziei. Rozmowa miała przykre konsekwencje – Sinan, mówiąc o Aynur jak o służącej, głęboko ją zranił.

Aynur poczuła się upokorzona i postanowiła zdystansować się od prokuratora. Atmosfera między nimi stała się napięta, choć żadne z nich nie potrafiło całkowicie odciąć się emocjonalnie. W 923. odcinku Sinan uratował Aynur z niebezpiecznej sytuacji, co jeszcze bardziej skomplikowało ich relację. Mimo tego oboje postanowili zachować dystans.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Gurkan chce wyznać Aynur swoje uczucia. Sinan wie, że musi działać!

Sytuację całkowicie odmieniło pojawienie się Gurkana. W 924. odcinku dawny znajomy Sinana niespodziewanie zjawił się w jego domu i szybko zwrócił uwagę na Aynur. Już wtedy Sinan zorientował się, że kolega może być zainteresowany dziewczyną, co wywołało u niego wyraźny dyskomfort. Sinan robił wszystko, by ograniczyć ich kontakt, ale to niewiele dało - Gurkan jeszcze bardziej zbliżył się do dziewczyny. Prawdziwy cios przyszedł jednak, gdy Gurkan wyznał Sinanowi, że naprawdę czuje coś do Aynur. To wyznanie wyraźnie zaskoczyło prokuratora, ale jeszcze próbował zachować spokój. W 928. odcinku okazuje się jednak, że Gurkan nie zamierza zwlekać i chce powiedzieć Aynur o swoich uczuciach. Ta wiadomość sprawia, że Sinan dosłownie traci grunt pod nogami. Mężczyzna po raz pierwszy musi zmierzyć się z realną perspektywą utraty Aynur. Jeśli nadal będzie tłumił własne emocje i chował się za chłodnym dystansem, może bezpowrotnie stracić szansę na coś więcej. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący odcinek może zmusić Sinana do decyzji, przed którą tak długo uciekał.

8

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 928. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: