Dziedzictwo, odcinek 923: Nana i Poyraz w końcu wyznają sobie swoje uczucia! Padnie poważna deklaracja - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 923 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 923 odcinku serialu "Dziedzictwo" ranna Nana będzie jeszcze przebywać w szpitalu po porwaniu i potrąceniu przez człowieka Ersina i Banu. Ale nie zostanie tam sama, bo przy jej łóżku wciąż będzie czuwał Poyraz. Tym bardziej, gdy lekarze nie pozwolą jej zasnąć.

To właśnie wtedy w 923 odcinku serialu "Dziedzictwo" jej wybawca postanowi zająć ją rozmową, w trakcie której i ona pierwszy raz tak się przed nim otworzy i wyzna swoje uczucia, czym mocno go zszokuje! Zwłaszcza, że zupełnie nie będzie spodziewał się takich słów pod swoim kątem!

- Chyba po raz pierwszy w życiu aż tak się bałam - zacznie Nana, po czym kontynuuje - Bałam się, że już nie zobaczę Yusufa. Że zostanie sam. A kiedy go nie widzę… to ty jesteś moją jedyną nadzieją.

- Ja? - zdziwi się Poyraz.

- Tak. Wierzyłam, że mnie znajdziesz. Nawet jeśli jesteś na mnie zły. Nawet jeśli myślisz, że jestem dla ciebie ciężarem… - wyjaśni Poyraz.

- Przestań - poprosi ją mężczyzna.

Poyraz powie Nanie, ile znaczą dla niego z Yusufem w 923 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wtedy w 923 odcinku serialu "Dziedzictwo" i Poyraz postanowi otworzyć się przed Naną i wszystko jej wytłumaczyć, aby więcej nie było między nimi nieporozumień.

- Musimy coś sobie wyjaśnić. Nie jesteś dla mnie ciężarem. Owszem, czasem się złoszczę, czasem się z tobą kłócę… Ale to mój temperament, nic więcej. Czasem gadam głupoty, bo nie potrafię inaczej - wyzna jej Poyraz.

- Na przykład ostatnio? Co cię tak zezłościło? - dopyta Nana.

- Czasami irytują mnie ludzie, którzy zadają za dużo pytań - uśmiechnie się, po czym w 923 odcinku serialu "Dziedzictwo" zdecyduje się na poważną deklarację - Ale wiedz jedno: ty i Yusuf jesteście dla mnie rodziną. Prawdziwą. I zawsze nią będziecie.

Nana i Poyraz jeszcze bardziej utwierdzą się w swoich uczuciach w 923 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wówczas w 923 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana już zacznie wszystko rozumieć i sama także zbyt długo nie pozostanie mu dłużna za to, co i on zrobił dla niej i Yusufa.

- Więc w gniewie powiedziałeś, że jestem beznadziejnym uczniem? - wywnioskuje Maryam.

- Tak, bo to nieprawda. W rzeczywistości jesteś nie tylko dobrą uczennicą, ale i świetną pracownicą. A co najważniejsze – jesteś dobrym człowiekiem. Dowiedziałem się, że zgodziłaś się na tamtą ofertę tylko po to, by spłacić nasz dług. A ja tyle ci nagadałem… Przepraszam cię za to - przyzna Poyraz.

- Ty otworzyłeś przede mną drzwi swojego domu. Chciałam tylko ci się odwdzięczyć - odwzajemni mu się Nana.

- Nie musisz tego robić. Jestem tutaj. To ja jestem głową tego domu, to moja odpowiedzialność. Moim obowiązkiem jest was chronić. Od teraz żadnych działań na własną rękę. Jasne? - poprosi ją, ale w 923 odcinku serialu "Dziedzictwo" raczej nie będzie miał na co liczyć, znając jej temperament! Tym bardziej, gdy Maryam jeszcze mocniej się przed nim otworzy, dzięki czemu on jeszcze bardziej utwierdzi się w tym, co do niej czuje - Wiesz, że jesteś naprawdę wyjątkowa?

10