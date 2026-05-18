Złoty chłopak, odcinek 297: Abidin rusza śladem ukochanej. Odkryje co ją łączy z Feritem? [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-18 15:30

Ferit publicznie oskarży Wielką Panią o kradzież rodowych kamieni. Halis, nie tolerując takiego znieważenia gościa, bezwzględnie wyrzuci wnuka i przekaże całą władzę w holdingu Seyran. Załamany i zdradzony przez żonę Ferit upije się do nieprzytomności, szukając ratunku u Suny, która pod osłoną nocy wymknie się z domu, wywołując panikę u Abidina. Zobacz ten emocjonujący odcinek 296. w poniedziałek, 25 maja i zapoznaj się z naszymi streszczeniami.

W poprzednim odcinku (296) Ferit zmusił ochroniarza do wyznania prawdy o podmianie kamieni, a Gulgun udowodniła, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul. Halis powierzył Seyran misję ratowania firmy, co doprowadziło do jej ostrej kłótni z mężem. Seyran, chcąc ratować majątek, zrezygnowała z ważnego leczenia.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 297

Ferit traci nad sobą kontrolę podczas wizyty Wielkiej Pani w rezydencji i publicznie oskarża ją o zaplanowanie kradzieży rodowych diamentów, co doprowadza Halisa do ostateczności. Senior rodu, chcąc ratować dobre imię i relacje biznesowe, bezwzględnie staje po stronie szacownego gościa i wyrzuca zbuntowanego wnuka z domu, a całe zarządzanie rodzinnym holdingiem oficjalnie przekazuje w ręce Seyran.

Ferit czuje się całkowicie rozgoryczony i potwornie zdradzony zarówno przez dziadka, jak i przez ukochaną żonę, przez co kategorycznie odmawia jakiejkolwiek rozmowy z Seyran. Mężczyzna szuka ucieczki w alkoholu, a gdy doprowadza się do stanu kompletnego upojenia, w desperacji prosi o pomoc Sunę, która bez wahania decyduje się wyjść w nocy z domu, by go ratować, co natychmiast zauważa Abidin i rozpoczyna gorączkowe poszukiwania małżonki.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 25 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 297 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
