W poprzednim odcinku (296) Ferit zmusił ochroniarza do wyznania prawdy o podmianie kamieni, a Gulgun udowodniła, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul. Halis powierzył Seyran misję ratowania firmy, co doprowadziło do jej ostrej kłótni z mężem. Seyran, chcąc ratować majątek, zrezygnowała z ważnego leczenia.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 297
Ferit traci nad sobą kontrolę podczas wizyty Wielkiej Pani w rezydencji i publicznie oskarża ją o zaplanowanie kradzieży rodowych diamentów, co doprowadza Halisa do ostateczności. Senior rodu, chcąc ratować dobre imię i relacje biznesowe, bezwzględnie staje po stronie szacownego gościa i wyrzuca zbuntowanego wnuka z domu, a całe zarządzanie rodzinnym holdingiem oficjalnie przekazuje w ręce Seyran.
Ferit czuje się całkowicie rozgoryczony i potwornie zdradzony zarówno przez dziadka, jak i przez ukochaną żonę, przez co kategorycznie odmawia jakiejkolwiek rozmowy z Seyran. Mężczyzna szuka ucieczki w alkoholu, a gdy doprowadza się do stanu kompletnego upojenia, w desperacji prosi o pomoc Sunę, która bez wahania decyduje się wyjść w nocy z domu, by go ratować, co natychmiast zauważa Abidin i rozpoczyna gorączkowe poszukiwania małżonki.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 25 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 297 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet