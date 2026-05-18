W poprzednim odcinku (296) Ferit zmusił ochroniarza do wyznania prawdy o podmianie kamieni, a Gulgun udowodniła, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul. Halis powierzył Seyran misję ratowania firmy, co doprowadziło do jej ostrej kłótni z mężem. Seyran, chcąc ratować majątek, zrezygnowała z ważnego leczenia.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 297

Ferit traci nad sobą kontrolę podczas wizyty Wielkiej Pani w rezydencji i publicznie oskarża ją o zaplanowanie kradzieży rodowych diamentów, co doprowadza Halisa do ostateczności. Senior rodu, chcąc ratować dobre imię i relacje biznesowe, bezwzględnie staje po stronie szacownego gościa i wyrzuca zbuntowanego wnuka z domu, a całe zarządzanie rodzinnym holdingiem oficjalnie przekazuje w ręce Seyran.

Ferit czuje się całkowicie rozgoryczony i potwornie zdradzony zarówno przez dziadka, jak i przez ukochaną żonę, przez co kategorycznie odmawia jakiejkolwiek rozmowy z Seyran. Mężczyzna szuka ucieczki w alkoholu, a gdy doprowadza się do stanu kompletnego upojenia, w desperacji prosi o pomoc Sunę, która bez wahania decyduje się wyjść w nocy z domu, by go ratować, co natychmiast zauważa Abidin i rozpoczyna gorączkowe poszukiwania małżonki.

17

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 25 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 297 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet