M jak miłość. Sowiński zacznie podrywać Kasię. Potem zmusi ją do spotkania!

Kiedy odcinek 1935 M jak miłość? Wizyta Kasi w klinice

W najnowszym, 1935. epizodzie popularnej telenoweli, zaplanowanym na wtorek 19 maja 2026 roku w TVP2, przebywająca na urlopie macierzyńskim Kasia postanowi odwiedzić swoje dawne miejsce pracy. Bohaterka wpadnie, by przywitać się ze współpracownikami, a w szczególności z Anetą, która jako jedyna zna jej największy sekret. Chodakowska po raz kolejny wywrze presję na koleżance, domagając się, aby ta wyznała w końcu Jakubowi prawdę o tym, że jest on biologicznym ojcem Zosi. Zdesperowana kobieta będzie tłumaczyć, że zatajenie tych informacji przed byłym i obecnym mężem to absolutna konieczność.

Sowiński wkracza do akcji. Szokująca reakcja Anety w M jak miłość

Poważną dyskusję lekarek niespodziewanie przerwie pojawienie się w gabinecie Aleksandra. Dyrektor kliniki, który zazwyczaj traktuje swoich podwładnych z dużym dystansem i chłodem, tym razem zaprezentuje zupełnie inne, niezwykle entuzjastyczne oblicze. Mężczyzna rzuci się na powitanie Kasi, ostentacyjnie całując ją po dłoniach. Zdumiona Aneta nie będzie w stanie ukryć zszokowania na widok tak wylewnego i nietypowego zachowania swojego przełożonego, obok którego z pewnością nie przejdzie obojętnie.

Brutalny szantaż. Sowiński osacza Kasię w 1935 odcinku M jak miłość

Lekarka zupełnie nie zdaje sobie sprawy z mrocznych intryg, do których posunąć się może jej przełożony. Jeszcze tego samego dnia przebiegły Aleksander natknie się na szantażystkę Ankę, która od dłuższego czasu regularnie nęka Kasię. Sowiński po mistrzowsku podejdzie kobietę i wydobędzie z niej kluczowe informacje dotyczące ukrywanego ojcostwa. Dysponując tą bezcenną wiedzą, natychmiast zażąda spotkania z młodą matką. Cała sytuacja przybierze niebezpieczny obrót, sugerując, że w zamian za milczenie dyrektor zażąda bardzo wysokiej, wręcz intymnej ceny.

