Maria Dejmek zmienia wizerunek w "Barwach szczęścia". Do obsady dołącza Gamou Fall

Metamorfoza Marii Dejmek w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Po przerwie wakacyjnej w nadchodzących odcinkach telenoweli zajdą istotne zmiany w wątku Natalii Zwoleńskiej. Prawniczka powoli zacznie stawać na nogi po zakończeniu trudnego małżeństwa z Cezarym i rozpocznie nowy etap w swoim życiu. Twórcy zapowiadają, że transformacja bohaterki będzie zauważalna już na pierwszy rzut oka, co ma symbolizować świeży start. Producenci uspokajają jednak widzów, że w rolę Zwoleńskiej nadal będzie wcielać się Maria Dejmek, a odmieniony wizerunek to zasługa nowej charakteryzacji i ułożenia włosów.

Metamorfoza aktorki w powakacyjnych epizodach "Barw szczęścia" opiera się przede wszystkim na radykalnej zmianie fryzury. Maria Dejmek pojawi się na ekranie z grzywką, co nada jej twarzy zupełnie nowy wyraz. Przemiana wizualna jest na tyle duża, że w pierwszej chwili postać może wydawać się trudna do rozpoznania. Jak się okazuje, odświeżony wygląd to zaledwie początek licznych niespodzianek, jakie scenarzyści przygotowali dla tej bohaterki.

Zmiany w życiu Zwoleńskiej i nowa kancelaria

Rewolucja w życiu Natalii wyjdzie daleko poza kwestie związane z jej prezencją. W nowym sezonie "Barw szczęścia" prawniczka będzie musiała zorganizować swoją codzienność w całkowicie nowym otoczeniu. Wynika to z faktu, że dom dzielony wcześniej z Rawiczem zostanie sprzedany, co wymusi na bohaterce przeprowadzkę. Przemiany obejmą również jej ścieżkę zawodową oraz miejsce pracy, które przejdzie gruntowną metamorfozę.

Na ten moment produkcja nie zdradza, czy Zwoleńska przeniesie swoją działalność pod zupełnie inny adres, czy też dotychczasowy lokal zostanie po prostu poddany kompleksowemu remontowi. Pewne jest natomiast, że wygląd serialowej kancelarii ulegnie znaczącej zmianie, wpisując się w szerszy kontekst życiowych zawirowań głównej bohaterki. Nowe otoczenie ma odzwierciedlać nowy rozdział w jej karierze prawniczej.

Gamou Fall w obsadzie "Barw szczęścia". Fani spekulują o romansie

W powakacyjnych odcinkach w miejscu pracy Natalii pojawi się zupełnie nowa postać męska. Na oficjalnych profilach "Barw szczęścia" w mediach społecznościowych, takich jak Instagram oraz Facebook, udostępniono wideo z planu. Przedstawia ono odnowione wnętrza biura, w których obok Natalii oraz Asi (granej przez Annę Gzyrę-Augustynowicz) pozuje Gamou Fall, dołączający do stałej obsady serialu.

Obecność nowego aktora natychmiast wywołała lawinę spekulacji wśród sympatyków produkcji. Wielu z nich sugeruje, że nowy bohater może zbliżyć się do Natalii na stopie prywatnej, zwłaszcza że Sokalska jest już zaangażowana w inną relację. Odpowiedź na pytanie, czy przypuszczenia o nadchodzącym romansie okażą się trafne, przyniosą dopiero premierowe odcinki emitowane po wakacjach.

- Witamy w obsadzie Gamou Fall ⭐️ #barwyszczęścia - powitała go produkcja "Barw szczęścia".

- Woow ale super 🥰 Czyżby nowy partner Natalii 🤔 ;

- Ojaaa w duecie z "Natalia" ❤️ będzie super, oby został na dłużej;

- Nowy facet Natalii😃;

- No no Gamou w Barweczkach 🙂 Wygrał Taniec i teraz zdobędzie Natalię 🙂.