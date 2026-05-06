Dziedzictwo, odcinek 918: Nana odrzuca intratną propozycję pracy. Kariera była na wyciągnięcie ręki

W poprzednim odcinku (917) Poyraz uratował Nanę z rąk napastników, a Sinan przeprowadził się do Aynur, by chronić ją przed zemstą bandytów. Brat Cansel oficjalnie rozpoczął starania o względy Nany, co wywołało poruszenie wśród domowników.

Cansel zastawia pułapkę na Nanę i Poyraza

Cansel bez przerwy dręczy Nanę, zlecając jej najcięższe prace fizyczne, byle tylko ją upokorzyć, jednak natychmiast zmienia maskę, gdy tylko w pobliżu pojawia się Poyraz. Podczas gdy mężczyzna próbuje naprawić szafkę w salonie, wpada w zastawioną przez szwagierkę pułapkę – spada na niego i Nanę miska z wodą, co tylko potwierdza nikczemne intencje Cansel.

Kusząca propozycja dla Nany

Nana otrzymuje ofertę pracy od agentki modelingu, Banu, jednak mimo problemów finansowych rodziny Şahina, dziewczyna początkowo odrzuca propozycję - nie jest zainteresowana tego typu zatrudnieniem.

Rodzinny piknik Ferita kończy się skandalem

Ferit, chcąc naprawić relacje z rodziną, zaprasza wszystkich na piknik, co spotyka się z wielkim uznaniem ze strony Ayse. Wspólna zabawa na świeżym powietrzu zostaje jednak brutalnie przerwana przez nagłe pojawienie się Deryi, która nie zamierza pozwolić Feritowi na szczęście u boku byłej żony i planuje kolejny krok w swojej niebezpiecznej grze.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 918. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

