La promesa, odcinek 390: Wielka awantura Manuela z ojcem. Dziedzic demaskuje podstępną grę Alonsa

W poprzednim odcinku (389) Lorenzo dokręcił śrubę Pelayo, a Cruz próbowała zniszczyć reputację Margarity w oczach Ayali. Jana szukała porozumienia z Ablem, a Virtudes zaprzepaściła swoją szansę na zatrudnienie w pałacu.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 390

Manuel przypadkiem wpada na trop intrygi ukartowanej przez Alonsa, co wywołuje u niego falę gniewu i prowadzi do ostrej kłótni, w której dziedzic wykrzykuje ojcu wszystkie pretensje. Jednocześnie Jana i Curro, działając w pełnej konspiracji, starają się odnaleźć nowe fakty dotyczące Dolores, mając świadomość, że jeden fałszywy krok może naprowadzić Alonsa na ich ślad. Pía przekazuje Simonie smutną wiadomość o fatalnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Virtudes, co łamie serce kucharce i pogłębia kryzys w ich relacji. Tymczasem Lorenzo, ku zaskoczeniu wszystkich, udziela Cruz dosadnej rady – sugeruje jej, by przestała manipulować życiem Manuela, jeśli nie chce go stracić na zawsze. W cieniu tych wydarzeń Salvador przygotowuje romantyczną niespodziankę dla Marii, chcąc odciąć się od pałacowego chaosu.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 390. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)