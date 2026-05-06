Szok w "M jak miłość". Córka nakryje Artura na gorącym uczynku

Sylwia Fiutkowska
2026-05-06 16:04

W 1936. odcinku "M jak miłość" Agnes (Amanda Mincewicz) straci resztki zaufania do swojego ojca. Zacznie go śledzić, co doprowadzi ją pod dom Joanny (Dominika Sakowicz). Na własne oczy zobaczy, jak Artur (Robert Moskwa) przekracza granicę i zdradza Marysię (Małgorzata Pieńkowska).

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe

Agnes zacznie śledzić ojca w 1936 odcinku "M jak miłość"!

W 1936. odcinku "M jak miłość" Agnes zdecyduje się na radykalny krok – zacznie kontrolować Artura. Kobieta przestanie wierzyć ojcu po incydencie z rezerwacją wspólnego pokoju dla niego i Joanny w Krakowie. Chociaż ostatecznie udało się zapobiec tamtej wycieczce, lekarka zorientuje się, że fascynacja Rogowskiego koleżanką z pracy nie minęła.

Przeczucia Agnes okażą się słuszne. Joanna, przytłoczona swoimi uczuciami i obecnością Marysi, postanowi zwolnić się z przychodni, by odciąć się od Artura. Rogowski nie będzie zamierzał jednak pozwolić jej odejść, ponieważ uświadomi sobie, że również żywi do niej silne uczucia.

M jak miłość, odcinek 1936: Agnes nakryje Artura na zdradzie z Joanną! Zacznie śledzić zakłamanego ojca - ZDJĘCIA, WIDEO
Artur i Joanna przyłapani przez Agnes w 1936 odcinku "M jak miłość"!

W 1936. odcinku "M jak miłość" Artur wieczorem pojawi się pod domem Joanny. Nie mogąc pogodzić się z jej odejściem z pracy, wyzna jej miłość i namiętnie pocałuje. Nie będzie świadomy, że całą scenę obserwuje jego córka.

Agnes, podążając za ojcem, dotrze pod dom Dobrzańskiej i stanie się naocznym świadkiem zdrady. Mimo wcześniejszych prób zapobieżenia romansowi, nie zdoła powstrzymać ojca przed popełnieniem błędu i zranieniem Marysi.

Czy Marysia dowie się o zdradzie męża w 1936 odcinku "M jak miłość"?

Kluczowe pytanie brzmi: czy Agnes z "M jak miłość" wyzna macosze prawdę o niewierności Artura? Dotychczasowe próby krycia ojca mogą dobiec końca, gdy zobaczy, jak daleko posunął się w relacji z Joanną.

Po dramatycznych wydarzeniach pod domem Dobrzańskiej, wstrząśnięta Agnes wróci do domu Mostowiaków, gdzie spotka zaniepokojoną Marysię. Prawdopodobnie zdecyduje się wyznać jej całą prawdę, na co wskazuje rozpacz i łzy Rogowskiej zapowiadane w 1936. odcinku serialu.

