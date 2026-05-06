Szok w "M jak miłość". Córka nakryje Artura na gorącym uczynku

Agnes zacznie śledzić ojca w 1936 odcinku "M jak miłość"!

W 1936. odcinku "M jak miłość" Agnes zdecyduje się na radykalny krok – zacznie kontrolować Artura. Kobieta przestanie wierzyć ojcu po incydencie z rezerwacją wspólnego pokoju dla niego i Joanny w Krakowie. Chociaż ostatecznie udało się zapobiec tamtej wycieczce, lekarka zorientuje się, że fascynacja Rogowskiego koleżanką z pracy nie minęła.

Przeczucia Agnes okażą się słuszne. Joanna, przytłoczona swoimi uczuciami i obecnością Marysi, postanowi zwolnić się z przychodni, by odciąć się od Artura. Rogowski nie będzie zamierzał jednak pozwolić jej odejść, ponieważ uświadomi sobie, że również żywi do niej silne uczucia.

Artur i Joanna przyłapani przez Agnes w 1936 odcinku "M jak miłość"!

W 1936. odcinku "M jak miłość" Artur wieczorem pojawi się pod domem Joanny. Nie mogąc pogodzić się z jej odejściem z pracy, wyzna jej miłość i namiętnie pocałuje. Nie będzie świadomy, że całą scenę obserwuje jego córka.

Agnes, podążając za ojcem, dotrze pod dom Dobrzańskiej i stanie się naocznym świadkiem zdrady. Mimo wcześniejszych prób zapobieżenia romansowi, nie zdoła powstrzymać ojca przed popełnieniem błędu i zranieniem Marysi.

Czy Marysia dowie się o zdradzie męża w 1936 odcinku "M jak miłość"?

Kluczowe pytanie brzmi: czy Agnes z "M jak miłość" wyzna macosze prawdę o niewierności Artura? Dotychczasowe próby krycia ojca mogą dobiec końca, gdy zobaczy, jak daleko posunął się w relacji z Joanną.

Po dramatycznych wydarzeniach pod domem Dobrzańskiej, wstrząśnięta Agnes wróci do domu Mostowiaków, gdzie spotka zaniepokojoną Marysię. Prawdopodobnie zdecyduje się wyznać jej całą prawdę, na co wskazuje rozpacz i łzy Rogowskiej zapowiadane w 1936. odcinku serialu.