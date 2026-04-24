Dziedzictwo, odcinek 906: Niebezpieczna obsesja Cansel. Knuje jak wyrzucić Nanę z życia Poyraza

W poprzednim odcinku (905) doszło do ostrej konfrontacji – Ayse otwarcie zarzuciła Deryi nieszczerość, co na moment wytrąciło intrygantkę z równowagi. Derya z ukrycia obserwowała szczęście Ferita i Ayse w parku, a narastająca zazdrość popchnęła ją do desperackich prób osaczenia mężczyzny. W warsztacie stolarskim praca zbliżyła do siebie Nanę i Poyraza - wspólne zajęcia stały się tłem dla rodzącego się uczucia, którego oboje zaczęli się obawiać. Z kolei u Sinana nastąpił przełom – pod wpływem troski Aynur, prawnik w końcu przełamał swoją izolację i poprosił kobietę o dłuższą wizytę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 906: Rodzinna sielanka i aktorskie popisy Deryi

Ferit, Ayse i mała Doga spędzają cudowne chwile, ciesząc się swoją obecnością. Ich radość jest jednak solą w oku Deryi. Kobieta, widząc, że traci kontrolę nad sytuacją, postanawia zagrać na emocjach Ferita. Wykorzystuje śmierć przyjaciółki jako pretekst do odegrania sceny załamania nerwowego. Jej celem jest wzbudzenie w policjancie współczucia i zmuszenie go do poświęcenia jej wyłącznej uwagi. Ferit, jako człowiek o dobrym sercu, staje przed trudnym wyborem między lojalnością wobec Ayse a chęcią pomocy „skrzywdzonej” znajomej.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 906: Intrygi w stolarni i Yusuf w akcji

Podczas gdy Yusuf dzielnie pomaga Şahinowi w jego obowiązkach, w stolarni Poyraza sytuacja robi się niebezpieczna. Cennet nie posiada się z niepokoju widząc, jak jej syn fascynuje się Naną. Do akcji wkracza również Cansel, która nie może znieść myśli, że Nana znalazła u Poyraza schronienie. Kobieta zaczyna gorączkowo szukać sposobu, by skompromitować dziewczynę w jego oczach i doprowadzić do jej natychmiastowego wyrzucenia z pracy. Czy jej podstęp się powiedzie?

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 906: Mert na tropie prawdy

Wątek kryminalny nabiera tempa dzięki Mertowi. Mężczyzna, nie ufając oficjalnym wersjom wydarzeń, zaczyna śledzić lekarza więziennego. Jego determinacja przynosi pierwsze efekty – Mert odnajduje podejrzane ślady, które mogą rzucić nowe światło na wydarzenia w więzieniu i pogrążyć osoby stojące za dawnymi spiskami. To odkrycie może mieć kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich bohaterów.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 906. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 1 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

