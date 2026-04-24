Dziedzictwo, odcinek 905: Sinan błaga Aynur, by z nim została. Fascynacja gosposią jest coraz silniejsza

W poprzednim odcinku (904) W rezydencji Nana była prześladowana przez Cennet i Cansel, aż Poyraz odkrył ich okrucieństwo i zabrał ją do pracy w swojej stolarni, czym rozwścieczył kobiety. Ayse zaczęła podejrzewać, że Derya coś ukrywa i nie znalazła się tam przypadkiem. Tymczasem Sinan pod wpływem troski Aynur zaczął się zmieniać i otwierać na uczucia.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 905: Ayse nie wierzy Leyli

Ayse, która od jakiegoś czasu bacznie obserwowała Deryę (znaną jej jako Leyla), decyduje się na odważny krok. Wprost mówi kobiecie, że nie wierzy w jej czyste intencje. Ta bezpośredniość zbija Deryę z pantałyku, ale tylko na chwilę. Złość intrygantki narasta, gdy musi patrzeć z ukrycia na rodzinne szczęście Ferita, Ayse i małej Dogi bawiących się w parku. Widok ich bliskości jest dla niej nie do zniesienia, dlatego Derya zaczyna desperacko szukać sposobu, by zostać z Feritem sam na sam i zmanipulować jego uczucia.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 905: Nana i Poyraz sami w warsztacie

W warsztacie Poyraza atmosfera jest zupełnie inna. Nana z pokorą i zapałem przyjmuje lekcje od swojego wybawcy. Wspólna praca nad drewnem, bliskość dłoni i konieczność współdziałania sprawiają, że między tą dwójką zaczyna iskrzyć. Ani Nana, ani Poyraz nie potrafią ukryć emocji – ich oczy mówią więcej niż słowa. To, co miało być tylko pracą, powoli przeradza się w coś znacznie głębszego, czego oboje zaczynają się podświadomie obawiać.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 905: Sinanowi zależy na Aynur

Aynur kontynuuje swoją misję przywracania Sinana do zdrowia. Przynosi mu domową zupę, która staje się pretekstem do kolejnej rozmowy. Sinan, dotąd zamknięty w sobie, zaczyna odczuwać autentyczną sympatię do kobiety. Gdy Aynur, skończywszy wizytę, zbiera się do wyjścia, mężczyzna przełamuje swoją dumę i prosi ją, by została z nim dłużej. Ten mały gest jest ogromnym krokiem w ich relacji, sugerującym, że prawnik wreszcie otwiera się na drugiego człowieka.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 905. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

