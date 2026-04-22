Dziedzictwo, odcinek 897: Kolejna intryga Cansel! Tak załatwi Nanę i Poyraza po odkryciu prawdy o Maryam - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 897 - środa, 22.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 897 odcinku serialu "Dziedzictwo" wzburzona Cansel znów zacznie mieszać, gdy dowie się, że Nana i Yusuf nie posiadają majątku Yamana, który odebrał im bezwzględny Trucizna. Tym bardziej, pochłonięta tą nadzieją zacznie swatać ze sobą Maryam i Poyraza, licząc na to, że po ich ślubie i oni się wzbogacą. Ale mąż szybko wyprowadzi ją z błędu.

I wówczas w 897 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zacznie żałować, że próbowała ich ze sobą połączyć. Tym bardziej, że ich związek nic jej nie da, więc nie będzie dla niej sensu go kontynuować. A już na pewno nie dzięki jej pomocy!

- Idiotka. Niepotrzebnie robiłaś sobie nadzieje. Nie mają ani grosza. Znowu się nie udało. Znowu moje marzenia legły w gruzach - powie do siebie wściekłą Cansel.

Wściekła Cansel nakryje Nanę z Poyrazem w 897 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Tym bardziej, gdy w 897 odcinku serialu "Dziedzictwo" odkryje, że Nana i Poyraz już zdążą się do siebie zbliżyć. Zdradzamy, że Cansel nakryje ich na ławce w parku, gdzie Maryam spróbuje go przeprosić za wcześniejszy policzek, jaki mu wymierzyła, gdy podsłuchała jego rozmowę z matką i w ten sposób dowiedziała się, że się w niej zakochał.

Tyle tylko, że to nie była prawda, czego wówczas opiekunka Yusufa jeszcze nie byłą świadoma. Zwłaszcza, że dowiedziała się dopiero po fakcie! I stąd w 897 odcinku serialu "Dziedzictwo" zechce to w końcu naprawić, tym bardziej, że Poyraz sam będzie tego żądał. I właśnie na tym przyłapie ich bratowa mężczyzny.

Do tego posunie się bratowa Poyraza w 897 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Oczywiście, w 897 odcinku serialu "Dziedzictwo" wścibska Cansel tak tego nie zostawi i postanowi się zemścić na Nanie za to, że tak naprawdę nie jest bogata. Bratowa Poyraza zdecyduje się nie dopuścić do dalszego rozwoju tej relacji, na której sama mogłaby tylko stracić, gdyby Maryam dołączyła do ich rodziny. I stąd uknuje kolejną intrygę, aby pozbyć się jej z ich życia.

Jednak w 897 odcinku serialu "Dziedzictwo" bratowa Poyraza postanowi już więcej nie działać sama tylko skorzystać z pomocy teściowej. Szczególnie, ze to właśnie ona wcześniej pokrzyżuje jej plany, bo także nie będzie przepadać za Naną. A gdy ona także stanie po stronie Cennet, to aż strach pomyśleć, co dalej będzie z Maryam i Yusuem!

- No proszę. Spotykają się w parku jak dwa gołąbki. To twoja zasługa Cansel. Dziewczyna nie próżnuje. Ale nie, nigdy na to nie pozwolę! Powiem mamie, że ludzie o nich plotkują. To da mi popalić... Zburzę to gniazdko szybciej niż je zbudowałam - zapowie złowrogo kobieta, robiąc im zdjęcia.

