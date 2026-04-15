"Dziedzictwo", odcinek 897: Ayse znajduje Ferita z inną kobietą, a jej gniew prowadzi do zaskakujących podejrzeń

Emocje wokół bohaterów serialu "Dziedzictwo" nieustannie rosną, a ostatni odcinek dostarczył nam kolejnej dawki intryg i sercowych pomyłek. Podczas gdy Sinan zmagał się z organizacją uroczystej kolacji, urażona duma popchnęła Aynur do zaoferowania pomocy w kuchni, mimo kompletnego braku doświadczenia. W tym samym czasie Derya robiła wszystko, by uniemożliwić Ayse kontakt z Feritem, jednocześnie próbując go oczarować, co nie umknęło uwadze policjanta, który zauważył coraz więcej zmian w jej zachowaniu. Nie mniejsze zamieszanie zapanowało u Poyraza, gdy jego niefortunny żart o zakochaniu się w Nanie, który kobieta przypadkiem usłyszała, doprowadził do ogromnego nieporozumienia. Kiedy Poyraz zaprosił ją na herbatę, była przekonana, że chce wyznać jej swoje uczucia. Z tyloma sekretami i niedopowiedzeniami wiszącymi w powietrzu, losy bohaterów stają się coraz bardziej skomplikowane.
"Dziedzictwo" odc. 897 - streszczenie
Nana przypadkowo staje się świadkiem rozmowy Cennet i Cansel, z której dowiaduje się, że miłosne wyznanie Poyraza było jedynie żartem. Uświadomiwszy sobie swoją pomyłkę, odczuwa głęboki żal i postanawia przeprosić mężczyznę za wymierzony mu wcześniej policzek. W tym samym czasie Ayse martwi się brakiem kontaktu ze strony Ferita i w obawie, że mogło mu się coś stać, rozpoczyna poszukiwania w okolicznych szpitalach. Jej zmartwienie szybko przeradza się w złość, gdy w parku zauważa byłego męża w towarzystwie pani prokurator, Deryi. Podejrzewa, że Ferit przedkłada spotkania z nią nad sprawy związane z ich córką, nie wiedząc, że miał on wyciszony telefon. Po rozmowie z Feritem Ayse zaczyna nabierać podejrzeń co do ukrytych intencji Leyli.
"Dziedzictwo" odc. 897 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalsze losy swoich ulubionych bohaterów już wkrótce poznają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc kolejne zwroty akcji i nieoczekiwane konfrontacje. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w fabule popularnej tureckiej produkcji. Premierowa emisja 897. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat trzyma widzów w napięciu, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych tajemnic i wzruszających historii o odkupieniu. Pamiętamy początki, gdy losy Seher, Yamana i małego Yusufa splatały się w dramatyczną opowieść. Choć serial przeszedł wiele zmian, a po tragicznej śmierci Seher i odejściu Yamana serca fanów pękły, to historia toczy się dalej. Obecnie śledzimy nowe wątki, w których Nana po wielu przejściach znajduje bezpieczną przystań u boku Poyraza, co gwarantuje kolejne emocje. W serialu występują m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)
- Omer Gecu (jako Cenger)