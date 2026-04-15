"Dziedzictwo", odcinek 897: Ayse znajduje Ferita z inną kobietą, a jej gniew prowadzi do zaskakujących podejrzeń

Emocje wokół bohaterów serialu "Dziedzictwo" nieustannie rosną, a ostatni odcinek dostarczył nam kolejnej dawki intryg i sercowych pomyłek. Podczas gdy Sinan zmagał się z organizacją uroczystej kolacji, urażona duma popchnęła Aynur do zaoferowania pomocy w kuchni, mimo kompletnego braku doświadczenia. W tym samym czasie Derya robiła wszystko, by uniemożliwić Ayse kontakt z Feritem, jednocześnie próbując go oczarować, co nie umknęło uwadze policjanta, który zauważył coraz więcej zmian w jej zachowaniu. Nie mniejsze zamieszanie zapanowało u Poyraza, gdy jego niefortunny żart o zakochaniu się w Nanie, który kobieta przypadkiem usłyszała, doprowadził do ogromnego nieporozumienia. Kiedy Poyraz zaprosił ją na herbatę, była przekonana, że chce wyznać jej swoje uczucia. Z tyloma sekretami i niedopowiedzeniami wiszącymi w powietrzu, losy bohaterów stają się coraz bardziej skomplikowane.

"Dziedzictwo" odc. 897 - streszczenie

Nana przypadkowo staje się świadkiem rozmowy Cennet i Cansel, z której dowiaduje się, że miłosne wyznanie Poyraza było jedynie żartem. Uświadomiwszy sobie swoją pomyłkę, odczuwa głęboki żal i postanawia przeprosić mężczyznę za wymierzony mu wcześniej policzek. W tym samym czasie Ayse martwi się brakiem kontaktu ze strony Ferita i w obawie, że mogło mu się coś stać, rozpoczyna poszukiwania w okolicznych szpitalach. Jej zmartwienie szybko przeradza się w złość, gdy w parku zauważa byłego męża w towarzystwie pani prokurator, Deryi. Podejrzewa, że Ferit przedkłada spotkania z nią nad sprawy związane z ich córką, nie wiedząc, że miał on wyciszony telefon. Po rozmowie z Feritem Ayse zaczyna nabierać podejrzeń co do ukrytych intencji Leyli.

"Dziedzictwo" odc. 897 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalsze losy swoich ulubionych bohaterów już wkrótce poznają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc kolejne zwroty akcji i nieoczekiwane konfrontacje. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w fabule popularnej tureckiej produkcji. Premierowa emisja 897. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat trzyma widzów w napięciu, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych tajemnic i wzruszających historii o odkupieniu. Pamiętamy początki, gdy losy Seher, Yamana i małego Yusufa splatały się w dramatyczną opowieść. Choć serial przeszedł wiele zmian, a po tragicznej śmierci Seher i odejściu Yamana serca fanów pękły, to historia toczy się dalej. Obecnie śledzimy nowe wątki, w których Nana po wielu przejściach znajduje bezpieczną przystań u boku Poyraza, co gwarantuje kolejne emocje. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)

Omer Gecu (jako Cenger)