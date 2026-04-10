"Dziedzictwo", odcinek 891: Poyraz odkrywa podsłuch i zastawia na Szakala pułapkę

Fani serialu "Dziedzictwo" z pewnością wstrzymali oddech, śledząc ostatnie wydarzenia, które przyniosły lawinę dramatycznych zwrotów akcji. Trucizna, zgodnie ze swoją reputacją, nie dotrzymał obietnicy i uwięził zarówno Nanę, jak i Nazil, przy okazji szybko demaskując ich plan z nadajnikiem. W tym samym czasie Leyla i Ferit, który dzięki pomocy prokuratora wrócił do pracy jako podwładny Ayse, połączyli siły w walce z gangiem. Napięcie rosło również w domu, gdzie zrozpaczona Cennet martwiła się o córkę, a jej rozmowę z Cansel przypadkowo usłyszał Yusuf. Chłopiec, dowiedziawszy się, że Nana poświęciła się dla niego, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i uciekł z domu, by ją ratować. W obliczu tak wielu otwartych wątków, co przyniesie nam kolejny dzień w świecie tureckich bohaterów?
"Dziedzictwo" odc. 891 - streszczenie
Poyrazowi wreszcie udaje się odnaleźć Yusufa, co przynosi chwilową ulgę. Jednocześnie dokonuje on szokującego odkrycia – w telefonie siostry znajduje urządzenie podsłuchowe, co potwierdza jego najgorsze obawy. Postanawia jednak obrócić tę sytuację na swoją korzyść i wykorzystać podsłuch do zastawienia precyzyjnie zaplanowanej zasadzki na Szakala. W tym samym czasie Nana i Nazli, po dramatycznych chwilach, zdołają wyrwać się z rąk Trucizny. Tymczasem Aynur po raz kolejny staje się celem niesłusznych oskarżeń ze strony Sinana, a brak przeprosin skłania ją do podjęcia ostatecznej decyzji o odejściu z pracy, co zmusza mężczyznę do niespodziewanej interwencji.
"Dziedzictwo" odc. 891 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani tureckiego hitu z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w kolejnym epizodzie. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto znać szczegóły jego telewizyjnej premiery. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z losami ulubionych bohaterów, powinni zapisać sobie tę datę w kalendarzu. Premierowa emisja 891. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 16 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat trzyma polskich widzów w napięciu, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Fabuła, początkowo skupiona na losach Seher i Yamana, ewoluowała przez sezony, wprowadzając nowe postacie i wątki, takie jak historia Nany i Poyraza. Mimo zmian w obsadzie, serial wciąż przyciąga przed ekrany rzesze fanów, którzy z zapartym tchem śledzą skomplikowane relacje bohaterów. W serialu występują m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)