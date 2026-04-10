"Dziedzictwo", odcinek 891: Poyraz odkrywa podsłuch i zastawia na Szakala pułapkę

Fani serialu "Dziedzictwo" z pewnością wstrzymali oddech, śledząc ostatnie wydarzenia, które przyniosły lawinę dramatycznych zwrotów akcji. Trucizna, zgodnie ze swoją reputacją, nie dotrzymał obietnicy i uwięził zarówno Nanę, jak i Nazil, przy okazji szybko demaskując ich plan z nadajnikiem. W tym samym czasie Leyla i Ferit, który dzięki pomocy prokuratora wrócił do pracy jako podwładny Ayse, połączyli siły w walce z gangiem. Napięcie rosło również w domu, gdzie zrozpaczona Cennet martwiła się o córkę, a jej rozmowę z Cansel przypadkowo usłyszał Yusuf. Chłopiec, dowiedziawszy się, że Nana poświęciła się dla niego, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i uciekł z domu, by ją ratować. W obliczu tak wielu otwartych wątków, co przyniesie nam kolejny dzień w świecie tureckich bohaterów?

"Dziedzictwo" odc. 891 - streszczenie

Poyrazowi wreszcie udaje się odnaleźć Yusufa, co przynosi chwilową ulgę. Jednocześnie dokonuje on szokującego odkrycia – w telefonie siostry znajduje urządzenie podsłuchowe, co potwierdza jego najgorsze obawy. Postanawia jednak obrócić tę sytuację na swoją korzyść i wykorzystać podsłuch do zastawienia precyzyjnie zaplanowanej zasadzki na Szakala. W tym samym czasie Nana i Nazli, po dramatycznych chwilach, zdołają wyrwać się z rąk Trucizny. Tymczasem Aynur po raz kolejny staje się celem niesłusznych oskarżeń ze strony Sinana, a brak przeprosin skłania ją do podjęcia ostatecznej decyzji o odejściu z pracy, co zmusza mężczyznę do niespodziewanej interwencji.

"Dziedzictwo" odc. 891 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiego hitu z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w kolejnym epizodzie. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto znać szczegóły jego telewizyjnej premiery. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z losami ulubionych bohaterów, powinni zapisać sobie tę datę w kalendarzu. Premierowa emisja 891. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 16 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat trzyma polskich widzów w napięciu, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Fabuła, początkowo skupiona na losach Seher i Yamana, ewoluowała przez sezony, wprowadzając nowe postacie i wątki, takie jak historia Nany i Poyraza. Mimo zmian w obsadzie, serial wciąż przyciąga przed ekrany rzesze fanów, którzy z zapartym tchem śledzą skomplikowane relacje bohaterów. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)