"Dziedzictwo", odcinek 891: Poyraz odkrywa podsłuch i zastawia na Szakala pułapkę

2026-04-10 7:43

Co przyniesie 891. odcinek serialu „Dziedzictwo”? Przygotujcie się na wielkie emocje, bo Poyraz wreszcie namierza Yusufa i szykuje misterną pułapkę na swojego wroga. W tym samym czasie losy innych bohaterek zawisną na włosku – jedna z nich przez przypadek wpadnie w poważne tarapaty zdrowotne, a druga podejmie nieodwołalną decyzję o odejściu. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w nadchodzącym epizodzie!

Fani serialu "Dziedzictwo" z pewnością wstrzymali oddech, śledząc ostatnie wydarzenia, które przyniosły lawinę dramatycznych zwrotów akcji. Trucizna, zgodnie ze swoją reputacją, nie dotrzymał obietnicy i uwięził zarówno Nanę, jak i Nazil, przy okazji szybko demaskując ich plan z nadajnikiem. W tym samym czasie Leyla i Ferit, który dzięki pomocy prokuratora wrócił do pracy jako podwładny Ayse, połączyli siły w walce z gangiem. Napięcie rosło również w domu, gdzie zrozpaczona Cennet martwiła się o córkę, a jej rozmowę z Cansel przypadkowo usłyszał Yusuf. Chłopiec, dowiedziawszy się, że Nana poświęciła się dla niego, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i uciekł z domu, by ją ratować. W obliczu tak wielu otwartych wątków, co przyniesie nam kolejny dzień w świecie tureckich bohaterów?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Dziedzictwo" odc. 891 - streszczenie

Poyrazowi wreszcie udaje się odnaleźć Yusufa, co przynosi chwilową ulgę. Jednocześnie dokonuje on szokującego odkrycia – w telefonie siostry znajduje urządzenie podsłuchowe, co potwierdza jego najgorsze obawy. Postanawia jednak obrócić tę sytuację na swoją korzyść i wykorzystać podsłuch do zastawienia precyzyjnie zaplanowanej zasadzki na Szakala. W tym samym czasie Nana i Nazli, po dramatycznych chwilach, zdołają wyrwać się z rąk Trucizny. Tymczasem Aynur po raz kolejny staje się celem niesłusznych oskarżeń ze strony Sinana, a brak przeprosin skłania ją do podjęcia ostatecznej decyzji o odejściu z pracy, co zmusza mężczyznę do niespodziewanej interwencji.

"Dziedzictwo" odc. 891 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiego hitu z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w kolejnym epizodzie. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto znać szczegóły jego telewizyjnej premiery. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z losami ulubionych bohaterów, powinni zapisać sobie tę datę w kalendarzu. Premierowa emisja 891. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 16 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

Polecany artykuł:

Ten cytat powtarza teraz masa Polaków. Artur Barciś zdradził nam, że nie było g…

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat trzyma polskich widzów w napięciu, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Fabuła, początkowo skupiona na losach Seher i Yamana, ewoluowała przez sezony, wprowadzając nowe postacie i wątki, takie jak historia Nany i Poyraza. Mimo zmian w obsadzie, serial wciąż przyciąga przed ekrany rzesze fanów, którzy z zapartym tchem śledzą skomplikowane relacje bohaterów. W serialu występują m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
