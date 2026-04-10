Dziedzictwo, odcinek 885: Nazli w rękach porywacza. Trucizna wymusza wydanie Nany i Yusufa

W poprzednim odcinku (884) Nana miała wysoką gorączkę, a Yusuf poprosił Poyraza o pomoc, który troskliwie się nią opiekował. Potem Cennet czuwała przy Nanie do rana. Ferit znalazł podsłuch w zabawce córki i poinformował Ayse, że gdy Doga poczuje się lepiej, wyjaśni jej, dlaczego przez lata nie wiedzieli o sobie. Tymczasem Doga odkryła, że rodzice tylko udają pogodzenie. Aynur została zwolniona z pracy, a Poyraz zabrał Nanę i Yusufa do warsztatu, gdy dowiedział się, że chłopaki z jego dzielnicy zostali zaatakowani.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 885

Doga chce dać rodzicom nauczkę za to, że ją okłamali. Pomimo alergii zjada dżem truskawkowy i ląduje w szpitalu. Ayse i Ferit dla dobra córki postanawiają zamieszkać razem. Aynur nie udaje się skleić stłuczonej figurki, czeka na właściciela mieszkania z zamiarem zapłacenia za szkodę, jest w szoku, gdy okazuje się, że to Sinan. Mężczyzna proponuje Aynur, żeby odpracowała koszt zniszczonej, drogiej figurki. Poyrazowi udaje się złapać Truciznę i oddać go w ręce policji. Jednak radość nie trwa długo. Truciźnie udaje się zbiec z policyjnego transportu. Na domiar złego porywa siostrę Poyraza - Nazli - i grozi, że ją zabije, jeśli Poyraz nie wyda mu Nany i Yusufa. Poyraz i Nana ruszają na ratunek dziewczynie.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 885. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

