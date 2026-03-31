Dziedzictwo, odcinek 882: podstęp Dogy wychodzi na jaw, a rodzice dla jej dobra decydują się na grę pozorów

Emocje w serialu "Dziedzictwo" w ostatnim czasie sięgają zenitu, a poprzedni odcinek tylko to potwierdził. Chwila pozornej rodzinnej sielanki Ferita i Ayse, którzy dzielili się z córką wspomnieniami, szybko przerodziła się w kolejną awanturę. Okazało się, że plany Ayse dotyczące wyjazdu z Dogą na nowo rozpaliły konflikt między parą, raniąc przy tym ich dziecko. Równie dramatycznie było w domu Poyraza, gdzie Cennet zamknęła Nanę i Yusufa w magazynku, wierząc, że przynoszą pecha. Sytuację wykorzystał Gungor, który zaatakował uwięzionych, jednak w ostatniej chwili na ratunek przybył oczyszczony z zarzutów Poyraz. Chociaż udało mu się uratować bliskich, napastnik zdołał zbiec, co z pewnością nie zamyka tego wątku.

"Dziedzictwo" odc. 882 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Ayse z niepokojem odkryje, że jej córka, Doga, ma wysoką gorączkę. Dziewczynka, tęskniąc za ojcem, poprosi matkę, by wezwała Ferita. Jego przybycie sprawi dziecku ogromną radość, jednak prawda szybko wyjdzie na jaw. Okaże się, że Doga celowo połknęła kredę, aby upozorować chorobę i zmusić rodziców do spotkania. W trosce o dobro córki, Ayse i Ferit zdecydują się udawać, że panuje między nimi zgoda. Tymczasem Nana i Yusuf mają zamieszkać w prowizorycznej sypialni urządzonej w schowku przez Cennet, co nie podoba się Poyrazowi. Mimo jego protestów Nana z wdzięcznością przyjmuje pomoc, a późniejsza rozmowa z Poyrazem i poznanie jego historii robi na niej duże wrażenie.

"Dziedzictwo" odc. 882 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocjonalnych zwrotów akcji. Nadchodzące wydarzenia w życiu bohaterów "Dziedzictwa" zapowiadają się niezwykle interesująco, dlatego warto znać szczegóły emisji. Aby nie przegapić najnowszych losów swoich ulubieńców, warto zanotować sobie datę i godzinę transmisji. Premierowy odcinek 882 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat przyciąga widzów historiami pełnymi miłości, rodzinnych dramatów i trudnych wyborów. Fabuła ewoluowała na przestrzeni sezonów, od losów Seher i Yamana, przez walkę z żałobą, aż po nowe wątki miłosne z udziałem Nany i Poyraza. To opowieść o odkupieniu, poświęceniu i poszukiwaniu szczęścia wbrew przeciwnościom losu, która wciąż potrafi zaskoczyć, oferując fanom emocjonalny rollercoaster. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)