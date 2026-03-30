"Dziedzictwo", odcinek 880: Trucizna osiąga cel - Poyraz trafia do więzienia! Bandyta szykuje atak na Nanę i Yusufa

2026-03-30 8:54

Nadchodzący 880. odcinek serialu "Dziedzictwo" przyniesie prawdziwy wstrząs dla głównych bohaterów. Ayse i Ferit, postawieni pod ścianą przez prokuratorkę, będą musieli odłożyć na bok swoje spory, by nie stracić dziecka. W tym samym czasie groźna intryga Trucizny doprowadzi do aresztowania Poyraza, a Nana i Yusuf zostaną sami w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

Dziedzictwo, odcinek 878: Trucizna dopada Nanę i Yusufa. Poyraz wraz z całą dzielnicą staje w ich obronie

Autor: screen YouTube/Legacy/ Youtube

Ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, przynosząc zarówno nieoczekiwane powroty, jak i nowe, niepokojące informacje. Radość Cennet i Cansel z odejścia Nany i Yusufa okazała się przedwczesna, ponieważ Poyraz, ku zdziwieniu wszystkich, sprowadził ich z powrotem, wywołując tym samym gniew swojej matki. Chociaż poznał on poruszającą historię tej dwójki, na prośbę Nany postanowił zachować ją w tajemnicy, co tylko potęgowało napięcie. W tym samym czasie Doga ciężko przeżywała konflikt rodziców, a z jej wybuchami złości nie potrafili sobie poradzić nawet Ayse i Ferit. Jakby tego było mało, na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie, gdy Trucizna dowiedział się, że Poyraz niedawno opuścił więzienie. Sytuacja bohaterów staje się coraz bardziej skomplikowana.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 880 - streszczenie

Nieustające konflikty między Ayse i Feritem zmuszają Dogę do interwencji i skontaktowania się z prokurator Leylą. Prawniczka uświadamia parze, że ich spory mogą mieć tragiczne konsekwencje – grozi im utrata praw do opieki nad córką. W obliczu tego zagrożenia, Ayse i Ferit decydują się odłożyć na bok wzajemne urazy i zacząć współpracować, by zapewnić dziecku spokojny dom. W tym samym czasie Poyraz wpada w poważne kłopoty i zostaje aresztowany pod zarzutem kradzieży. Szybko wychodzi na jaw, że jest to intryga, za którą stoi jeden z mieszkańców Cendere działający na zlecenie Trucizny. Przestępca planuje wykorzystać nieobecność Poyraza, by bez przeszkód zaatakować Nanę i Yusufa, którzy zostali bez opieki.

"Dziedzictwo" odc. 880 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w jednym z najpopularniejszych tureckich seriali emitowanych w polskiej telewizji. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów znów zostaną wystawione na ciężką próbę. Widzowie z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli śledzić dalsze perypetie postaci. Premierowa emisja 880. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w piątek, 5 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat podbija serca widzów, serwując im wciągającą opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i emocjonalnym odkupieniu. Fabuła, która początkowo skupiała się na losach Seher i surowego biznesmena Yamana, z czasem ewoluowała, wprowadzając nowe, fascynujące wątki. Po dramatycznych wydarzeniach i zmianach w obsadzie, historia otworzyła nowy rozdział, koncentrując się na Nanie i Poyrazie, których relacja staje się centralnym punktem akcji. To produkcja, która udowadnia, że nawet w świecie pełnym intryg jest miejsce na nadzieję i prawdziwe uczucie. W serialu występują m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)

Polecany artykuł:

"Panna młoda", odcinek 63: Cemil odzyskuje przytomność, ale nie chce poddać się…
