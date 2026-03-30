"Dziedzictwo", odcinek 880: Trucizna osiąga cel - Poyraz trafia do więzienia! Bandyta szykuje atak na Nanę i Yusufa

Ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, przynosząc zarówno nieoczekiwane powroty, jak i nowe, niepokojące informacje. Radość Cennet i Cansel z odejścia Nany i Yusufa okazała się przedwczesna, ponieważ Poyraz, ku zdziwieniu wszystkich, sprowadził ich z powrotem, wywołując tym samym gniew swojej matki. Chociaż poznał on poruszającą historię tej dwójki, na prośbę Nany postanowił zachować ją w tajemnicy, co tylko potęgowało napięcie. W tym samym czasie Doga ciężko przeżywała konflikt rodziców, a z jej wybuchami złości nie potrafili sobie poradzić nawet Ayse i Ferit. Jakby tego było mało, na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie, gdy Trucizna dowiedział się, że Poyraz niedawno opuścił więzienie. Sytuacja bohaterów staje się coraz bardziej skomplikowana.

"Dziedzictwo" odc. 880 - streszczenie

Nieustające konflikty między Ayse i Feritem zmuszają Dogę do interwencji i skontaktowania się z prokurator Leylą. Prawniczka uświadamia parze, że ich spory mogą mieć tragiczne konsekwencje – grozi im utrata praw do opieki nad córką. W obliczu tego zagrożenia, Ayse i Ferit decydują się odłożyć na bok wzajemne urazy i zacząć współpracować, by zapewnić dziecku spokojny dom. W tym samym czasie Poyraz wpada w poważne kłopoty i zostaje aresztowany pod zarzutem kradzieży. Szybko wychodzi na jaw, że jest to intryga, za którą stoi jeden z mieszkańców Cendere działający na zlecenie Trucizny. Przestępca planuje wykorzystać nieobecność Poyraza, by bez przeszkód zaatakować Nanę i Yusufa, którzy zostali bez opieki.

"Dziedzictwo" odc. 880 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w jednym z najpopularniejszych tureckich seriali emitowanych w polskiej telewizji. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów znów zostaną wystawione na ciężką próbę. Widzowie z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli śledzić dalsze perypetie postaci. Premierowa emisja 880. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w piątek, 5 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat podbija serca widzów, serwując im wciągającą opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i emocjonalnym odkupieniu. Fabuła, która początkowo skupiała się na losach Seher i surowego biznesmena Yamana, z czasem ewoluowała, wprowadzając nowe, fascynujące wątki. Po dramatycznych wydarzeniach i zmianach w obsadzie, historia otworzyła nowy rozdział, koncentrując się na Nanie i Poyrazie, których relacja staje się centralnym punktem akcji. To produkcja, która udowadnia, że nawet w świecie pełnym intryg jest miejsce na nadzieję i prawdziwe uczucie. W serialu występują m.in.: