Dziedzictwo, odcinek 879: Cansel zacznie knuć za plecami Poyraza! Tak załatwi go bratowa - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 879 - sobota, 4.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 879 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel po raz kolejny pokaże swoją prawdziwą twarz i nie spocznie wyłącznie na ataku Nanę. Bratowa Poyraza zaatakuje jeszcze jego brata, a swojego męża Sahina, a następnie jeszcze zacznie knuć za plecami wszystkich z niejakim Semihem!

W 879 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih skontaktuje się z Cansel tuż po jej konfrontacji Sahinem i od razu wyczuje, że coś jest nie tak. I wcale się nie pomyli, bo kobieta wciąż będzie w emocjach. Ale tylko do czasu!

- Tak Semih - zacznie Cansel.

- Ktoś cię zdenerwował? Masz dziwny głos - zauważy mężczyzna.

- Poyraz sprowadził tu jakąś żebraczkę z dzieciakiem i całym workiem kłopotów. Postanowił im pomóc. Znasz go - zrelacjonuje mu kobieta.

- Jakby to on miał znaleźć lek na wszystkie nieszczęścia tego świata - skwituje Semih.

Poyraz nie dowie się o spisku Cansel i Semiha w 879 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wówczas w 879 odcinku serialu "Dziedzictwo" mężczyzna przejdzie już do głównego tematu, który tak naprawdę najbardziej będzie go interesował. A mianowicie ich intrygi, o której Poyraz będzie miał się nie dowiedzieć.

I w 879 odcinku serialu "Dziedzictwo" wszystko będzie ku temu na dobrej drodze, bo nawet nie będzie miał czasu, aby zajmować się czymkolwiek innym niż Naną i Yusufem, którym wciąż będzie grozić niebezpieczeństwo ze strony Trucizny i jego niebezpiecznych ludzi.

- A ta druga sprawa? Drąży temat? - zainteresuje się.

- Nie, zajmuje się tylko swoimi gośćmi. W sumie dobrze. Ma zajętą głowę - uzna Cansel.

Cansel i Sehim pójdą o krok dalej w 879 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Oczywiście, w 879 odcinku serialu "Dziedzictwo" taki obrót spraw od razu ucieszy Semiha. Tym bardziej, że w tej sytuacji będą mogli przystąpić do kolejnego punktu, którego już i Cansel nie będzie mogła się doczekać. Zwłaszcza, że będzie ono równoznaczne z ich spotkaniem, na które przede wszystkim będzie czekać.

- To dobrze. Niedługo przyjadę i będziemy działać - zapowie Sehim.

- W ogień bym za tobą poszła. Mój ty cukiereczku - zapewni go Cansel, po czym jak gdyby nic w 879 odcinku serialu "Dziedzictwo" wróci do swoich wcześniejszych obowiązków z szerokim uśmiechem na twarzy.

10