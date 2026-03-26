"Dziedzictwo", odcinek 877: Zmęczona konfliktem rodziców Doga decyduje się na ucieczkę z domu

Emocje wokół bohaterów serialu "Dziedzictwo" nie słabną, a ostatni odcinek dostarczył nam kolejnej dawki napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nana obudziła się w domu Poyraza, który wbrew sprzeciwom rodziny postanowił zaopiekować się nią i Yusufem aż do jej powrotu do zdrowia. Niestety, ich tropem podążał już Szakal, który dzięki znalezionemu różańcowi odkrył tożsamość Poyraza. Tymczasem na komisariacie doszło do sporego nieporozumienia, gdy Aynur przez pomyłkę zabrała telefon Sinana, co skończyło się dla niej oskarżeniem o kradzież bez późniejszych przeprosin. Na froncie rodzinnym Doga próbowała załagodzić konflikt, sugerując rodzicom ślub, lecz oboje stanowczo odrzucili ten pomysł. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień i jakie nowe wyzwania staną na ich drodze?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 877 - streszczenie

W dniu rozprawy sądowej dotyczącej opieki nad Dogą dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Prokurator Leyla, głęboko poruszona słowami dziewczynki, składa wniosek o przyznanie Feritowi prawa do widzeń z córką, co sąd akceptuje, ustanawiając cotygodniowe spotkania. Niestety, ta decyzja nie satysfakcjonuje ani Ayse, ani Ferita. W tym samym czasie Poyraz bez wiedzy Nany zabiera Yusufa do parku, wywołując u niej atak paniki i stanowczy zakaz dalszych spotkań. Sytuację dodatkowo komplikuje Cansel, która próbuje wypytać chłopca o ich życie, co prowadzi do ostrej kłótni z Naną, w wyniku której Cansel każe jej odejść, a świadkiem tej sceny staje się Poyraz. Zmęczona ciągłymi kłótniami rodziców, mała Doga decyduje się na desperacki krok i ucieka z domu do dziadków w Eskisehir.

"Dziedzictwo" odc. 877 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń i losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc kolejne dramatyczne zwroty akcji. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić tych kluczowych momentów, podajemy szczegóły dotyczące nadchodzącej emisji. Premierowy 877. odcinek serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany we wtorek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, serwując im poruszającą historię o miłości, rodzinnych sekretach i walce o szczęście. Choć fabuła początkowo skupiała się na skomplikowanej relacji Seher i Yamana, którzy walczyli o opiekę nad małym Yusufem, serial dynamicznie się zmienia. Po tragicznych wydarzeniach i zmianach w obsadzie, na pierwszy plan wysunęły się nowe postacie, takie jak Nana i Poyraz, otwierając zupełnie nowe, wciągające wątki. W serialu występują m.in.: