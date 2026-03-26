Dziedzictwo, odcinek 875: Poyraz zrezygnuje z Sibel! Wybierze Nanę i Yusufa - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 875 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 875 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz natknie się na roztrzęsioną Nanę i od razu ruszy jej z pomocą. Zwłaszcza, gdy dowie się o zniknięciu Yusufa. Wówczas postanowi natychmiast dołączyć do poszukiwań chłopca, rezygnując tym samym z umówionej randki z Sibel, bo tak szybko wcale nie dotrze do bratanka Yamana. Ale na szczęście, w końcu go znajdzie na posterunku policji!

Ale w 875 odcinku serialu "Dziedzictwo" bez Nany, bo para będzie szukała go osobno, gdy Maryam zacznie wyrzucać Poyrazowi, że przez niego Yusuf już nie jest bezpieczny. Oboje rozdzielą się, ale to Poyraz dotrze do chłopca, a ona w tym czasie wpadnie w łapy Szakala! Ale na szczęście i jej z pomocą przyjdzie ich wybawca. Tyle tylko, że wcześniej bandyta zdąży już zranić Nanę, której stan się pogorszy!

Poyraz nie przyjdzie na randkę z Sibel w 875 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym samym czasie w domu Poyraza w 875 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet i Cansel będą zajmowały się gotowaniem, a siostra mężczyzny zacznie już nawet myśleć o jego ślubie z Sibel. Zwłaszcza, iż będzie przekonana, że ich randka przebiega wyśmienicie. Ale będzie w błędzie, co niestety przewidzi jego matka!

- Mamusiu, może już zaczniemy szukać sukienek na wesele? - zaproponuje jej synowa.

- Nie zapeszaj, córko... Daj Boże, żeby Poyraz wrócił z dobrą nowiną - sprowadzi ją na ziemię matka.

I słusznie, gdyż w tej chwili w 875 odcinku serialu "Dziedzictwo" w ich domu rozlegnie się dzwonek do drzwi, a po ich drugiej stronie będzie stała smutna Sibel! I to ona przekaże im wiadomość. Tyle tylko, że ta wcale nie będzie dobra...

- Czy Poyraz jest tutaj? - spyta Sibel.

- Nie… Myślałyśmy, że jest z tobą - odpowie Nazli.

- Sibel? Co się stało, córko? Gdzie jest Poyraz? - obsypie ją pytaniami jego matka.

- Chciałabym to wiedzieć... Nie przyszedł na spotkanie. Nie odbiera telefonu. Myślałam, że może wrócił tutaj… - wyzna im dziewczyna.

- Ale wyszedł na randkę z tobą! Ubrał się, powiedział, że idzie - wtrąci Cansel.

- Może się rozmyślił - powie smutno Sibel.

- To niemożliwe, córko... Poyraz zawsze dotrzymuje słowa. Może stało się coś nagłego? - wytłumaczy syna Cennet, po czym sama zacznie się o niego martwić. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że będzie to możliwe i wcale się nie pomyli - O Boże… Teraz i ja się martwię! Gdzie jest to dziecko?!

Sibel zobaczy Poyraza z Naną na rękach w 875 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Ale w tej chwili w 875 odcinku serialu "Dziedzictwo" i Poyraz wróci do domu. Tyle tylko, że nie będzie sam, bo na rękach będzie trzymał ranną Nanę, a obok niego będzie stał Yusuf. I wówczas zszokowane kobiety momentalnie zamilkną, bo i on będzie miał ślady krwi na koszulce. Jednak jemu nic złego się nie stanie!

- Jestem tutaj - powie im Poyraz.

Jednak dopiero w 876 odcinku serialu "Dziedzictwo" widzowie poznają dalszy ciąg tej historii, a także usłyszą tłumaczenia Poyraza. W tym także te w kierunku Sibel. Ale czy coś jeszcze z tego będzie? Nie wydaje się, zwłaszcza, że zwątpi w to sama dziewczyna, gdy zobaczy go z inną!

