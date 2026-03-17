Emocje po ostatnim odcinku ledwo opadły, a już czas przypomnieć sobie, co działo się w serialu "Dziedzictwo". Nana i Yusuf cudem umknęli policji, uciekając przez okno ze swojej kryjówki, jednak nie obyło się bez dramatycznych konsekwencji. Poważnie ranna Nana straciła przytomność na oczach przerażonego Yusufa, a po jej odzyskaniu, zrozpaczona, zadzwoniła do swojej przyjaciółki Pinar. W tym samym czasie Ayse, analizując nagrania z monitoringu, wpadła na trop Ferita. Bez wahania udała się do drukarni, w której pracował, i zażądała od jego szefa natychmiastowego wezwania go na miejsce, jednocześnie informując Czarną o konieczności wysłania tam patrolu. Poprzedni epizod zostawił nas więc z bohaterami w krytycznych sytuacjach na dwóch różnych frontach, budując ogromne napięcie przed kolejnymi wydarzeniami.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 868 - streszczenie

Stan Nany jest bardzo poważny, jednak dzięki interwencji Barana, weterynarza i przyjaciela Pinar, powoli odzyskuje siły. Pinar wspiera ją, dając jej pieniądze i namiary na osobę, która ma zorganizować jej i Yusufowi ucieczkę za granicę. Chcąc chronić swoją przyjaciółkę przed niebezpieczeństwem, Nana decyduje się jak najszybciej opuścić klinikę weterynaryjną. Niestety, wkrótce po jej wyjściu pojawia się tam Szakal, a odmowa Pinar dotycząca ujawnienia miejsca pobytu zbiegów będzie miała dla niej bolesne konsekwencje. W międzyczasie Volkan uprzedza Ferita o planach Ayse, a tęskniąca za matką Doga wykorzystuje znaleziony telefon Ferita, by się z nią skontaktować; rozmowę przerywa jednak nagłe pojawienie się mężczyzny.

"Dziedzictwo" odc. 868 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji i trzymające w napięciu wątki, które przyciągają przed telewizory rzesze widzów. Znamy już szczegóły emisji nadchodzącego epizodu, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premierowy odcinek 868 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat podbija serca polskich widzów, serwując im poruszającą opowieść o miłości, rodzinnych intrygach i walce o szczęście. Fabuła serialu dynamicznie się zmienia, a na przestrzeni sezonów widzowie musieli pożegnać się z jednymi bohaterami, by powitać w ich miejsce zupełnie nowych. To właśnie te nieoczekiwane zwroty akcji i ciągłe zmiany sprawiają, że od tej produkcji po prostu nie można się oderwać. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)