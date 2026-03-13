Był prezydentem Polski, teraz doczekał się "intymnego" serialu. Oto zapowiedź "Kwaśniewskich"

"Trzy perspektywy, jedna rodzina, jedno małżeństwo i kraj w trakcie przemiany". Widzowie po raz pierwszy zyskają bezprecedensowy dostęp do historii życia byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej oraz ich córki Aleksandry - zapowiada Prime Video.

Gwiazdor "Crossa" był w Polsce. Opowiedział nam o wizycie i 2. sezonie kryminału | WYWIAD

Kwaśniewscy z własnym dokumentem

Opowiedziany z trzech różnych osobistych perspektyw serial (roboczo zatytułowany "Kwaśniewscy") ma ujawnić intymne historie ukryte za publicznym wizerunkiem i pokaże, jak rodzina Kwaśniewskich próbuje prowadzić zwyczajne życie, podczas gdy kraj postrzegał ich nie jako męża i żonę, rodziców oraz córkę, lecz jako instytucję.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dlaczego tak lubimy kryminały? Ta teoria ma wiele sensu - i brzmi pocieszająco

Prime Video obiecuje, że łącząc współczesne materiały z nigdy wcześniej niepokazywanymi prywatnymi nagraniami wideo z lat 90. i 2000, a także ze starannie wyselekcjonowanymi archiwami publicznymi, dokument zaoferuje unikalny wgląd w prywatny świat Kwaśniewskich – małżeństwo wystawione na próbę i ocenę opinii publicznej, dorastającą w pałacu prezydenckim córkę, która poszukuje normalności oraz rodzinę próbującą wieść zwyczajne życie w niezwykłych czasach. Serial przybliży kluczowe doświadczenia, które ukształtowały ich zarówno jako jednostki, jak i rodzinę żyjącą w centrum uwagi opinii publicznej.

Będzie to dokument opowiadający o rodzinie w polityce – a nie dokument polityczny. Subskrybenci Amazon Prime mogą spodziewać się bardzo ludzkiej historii o tym, co oznacza życie rodzinne pod presją, na tle przemian historycznych i władzy. Widzowie Prime Video poznają Kwaśniewskich nie jako postacie polityczne, ale jako zwykłych ludzi poszukujących równowagi między miłością, ambicjami oraz z utrzymaniem więzi, kiedy patrzy na nich cały świat. Będzie to intymna, emocjonalna i zaskakująco bliska dla wielu z nas historia - zapewnia Tushar Jindal, Head of Content Acquisition EUX Prime Video.

PRZECZYTAJ TEŻ: Mężczyźni trzymali się od niej na dystans 3 metrów. Kulisy roli młodej aktorki zaskakują

Dokument o Kwaśniewskich w pierwszej zapowiedzi

Serial przedstawi najważniejsze okresy w życiu Kwaśniewskich – począwszy od lat poprzedzających prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego (1989–1995), przez jego pierwszą i drugą kadencję (1995–2000, 2000–2005), aż po życie rodzinne po zakończeniu urzędowania. Widzowie ponownie przeżyją przełomowe momenty polskiej transformacji widziane oczami ludzi, którzy wspólnie ich doświadczali.

A kiedy premiera w Prime Video? Dokładna data nie jest obecnie znana. Wiemy jedynie, że czteroodcinkowy serial ma zadebiutować w serwisie w 2027 roku.