"Barwy szczęścia", odcinek 3323: Staszek odkrywa słaby punkt Daniela, dając Asi nadzieję w walce o dziecko

Ostatnie wydarzenia w serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie pozwoliły fanom na nudę, serwując solidną dawkę emocji i rodzinnych dramatów. Powrót Natalii do domu, choć przyniósł ulgę Rawiczowej, dla samej Zwoleńskiej okazał się początkiem nerwowego oczekiwania na konfrontację z mężem, który na domiar złego niespodziewanie przełożył swój lot. Traumatyczne wspomnienia nie dawały spokoju również Łukaszowi, który na próżno próbował ukryć swój stan przed Kasią, ponieważ nagły atak paniki zdradził wszystko. Równocześnie Daniel, chcąc zacieśnić więzi z synem, zabrał Emila na strzelnicę w tajemnicy przed Asią, co od razu wzbudziło jej niepokój. Wygląda na to, że spokój jeszcze długo nie zagości w życiu bohaterów. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3323 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Asia, zaniepokojona sytuacją z Danielem, zwróci się o poradę do Natalii. Prawniczka od razu uświadomi ją, że ograniczenie praw rodzicielskich Daniela będzie prawnie bardzo skomplikowane. Niespodziewaną pomoc zaoferuje Staszek, sugerując, że mogą posiadać informacje, które dadzą im przewagę w tej sprawie. Tymczasem Łukasz zdradzi Kasi swoje plany napisania książki o własnym porwaniu, mając nadzieję, że stanie się ona wydawniczym hitem. Pomysł ten nie spotka się z aprobatą Górki, a dodatkową irytację u Sadowskiego wywoła Celina, która zasugeruje mu terapię przed powrotem do pracy detektywa. Z kolei Dorota, po nocy spędzonej z Radomirem, będzie w doskonałym humorze i z niecierpliwością oczekiwać na kolejne spotkanie na treningu.

"Barwy szczęścia" odc. 3323 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój bieżących wątków. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji, dlatego warto zanotować sobie datę premiery kolejnego epizodu. Stacja telewizyjna podała już dokładne informacje dotyczące jego emisji. Premierowy odcinek 3323 serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku nieprzerwanie gości na antenie TVP2. Produkcja w realistyczny sposób przedstawia losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin, których codzienne życie toczy się na warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od lat śledzą ich zmagania z uniwersalnymi problemami, takimi jak miłość, zdrada, przyjaźń czy poszukiwanie szczęścia. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwolińska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)