"Na sygnale", odcinek 848: Romek podsłuchuje szokującą rozmowę Eli z doktorem Kotarbą

Fani ratowników z Leśnej Góry znowu nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek serialu "Na sygnale" obfitował w dramatyczne akcje i prywatne zawirowania. Zespół Wiktora stanął do walki z ciężkim atakiem padaczki u pacjenta, natomiast ekipa Róży i Alka musiała zmierzyć się z nietypowym przypadkiem mężczyzny, który po upadku z drabiny okazał się mieć poważne problemy z krzepliwością krwi przez dietę z trujących roślin. W sferze prywatnej też sporo się działo, zwłaszcza że Klis wpadł na pomysł, jak pozbyć się Nowego z życia Britney, załatwiając mu pracę w Anglii. Tymczasem Ela, przytłoczona kłopotami na uczelni, które sprawiał jej Kotarba, wyznała Romkowi, że myśli nawet o rezygnacji ze studiów. Nasi bohaterowie znów udowodnili swój profesjonalizm, ale ich osobiste problemy wciąż narastają. Czego więc możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na sygnale" odc. 848 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku ekipa Wiktora zmierzy się z dramatycznym wezwaniem na tereny kolejowe, gdzie doszło do groźnego wypadku. Ratownicy będą musieli udzielić pomocy czwórce nastolatków, którzy podczas niebezpiecznej zabawy polegającej na skakaniu po wagonach, spadli i odnieśli poważne obrażenia. Sytuacja okaże się wyjątkowo skomplikowana, gdyż stan poszkodowanych będzie się gwałtownie pogarszał, a każdy z nich będzie prezentował inne, niepokojące objawy. Równolegle w szpitalu doktor Lisicka będzie przygotowywać do operacji chłopca z ciężką wadą serca, którą ma przeprowadzić światowej sławy specjalista, profesor Alfred Konieczny-Szostak. Niestety, tuż przed zabiegiem mały pacjent ucieknie z oddziału i w wyniku nieszczęśliwego wypadku wbije sobie nóż w udo. Tymczasem Romek odkryje, że Ela nagle zrezygnowała z pracy, a następnie usłyszy jej szokującą rozmowę z doktorem Kotarbą.

"Na sygnale" odc. 848 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji i dramatycznych akcji ratunkowych. Nowe wyzwania czekające na ulubionych bohaterów sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w Leśnej Górze, warto zanotować sobie datę premiery. Premierowy 848. odcinek "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 lutego 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, pokazując realia pracy ratowników medycznych. Produkcja w realistyczny sposób przedstawia codzienność zespołów pogotowia, dla których każdy dzień to walka o ludzkie życie w ekstremalnych warunkach. Widzowie towarzyszą bohaterom w trakcie dramatycznych akcji ratunkowych, przeżywając z nimi zarówno chwile napięcia, jak i wzruszenia płynące z uratowania komuś życia. W rolach głównych występują znani i lubiani aktorzy, którzy wcielają się w oddanych swojej pracy profesjonalistów. W obsadzie serialu znajdują się m.in.:

Wojciech Kulinski (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wodka (jako Gabriel Msciwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piatkowski (jako doktor Artur Gora)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszolek)